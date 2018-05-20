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Во всем мире обсуждают королевскую свадьбу, которая накануне прошла в Великобритании
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Во всем мире обсуждают королевскую свадьбу, которая накануне прошла в Великобритании 

Авторадио 41 минуту назад
В Виндзорском замке младший внук Елизаветы II принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Куда поедут молодые на медовый месяц точно не известно — по некоторым данным, они отправятся в Ботсвану, по другим — на Барбадос. Но Гарри и Меган могут успеть побывать в нескольких странах, так как их первый официальный визит назначен только на середину осени. Свадьбная церемония была очень красивой. Специалисты по чтению по губам по-английски уверены, что Гарри перед началом торжеств пожаловался брату, что ему жмут брюки, а, увидев Меган, прошептал: «Ты выглядишь божественно. Я скучал».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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