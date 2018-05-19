5 реальных причин, по которым мужчины не перезванивают

У него кто-то есть

А вы были всего лишь невинным флиртом или попыткой забыть о ссоре с любимой женщиной. В сущности, он не звонит, потому что ему нечего вам сказать. Точнее, есть, но зачем, когда проще промолчать? С честностью у этого парня точно проблемы, поэтому не звонит и не надо. Смело удаляйте его номер.

Он и не собирался

Бывают такие ситуации, когда мужчина просит номер женщины не потому что она мечта всей его жизни, а просто от скуки. Или чтобы поддержать разговор/утереть нос другу/на всякий случай… В общем, он записал и стер на следующее утро, потому что это была его ежеминутная прихоть, а не далеко идущие планы.

Он потерял интерес

У вас было несколько свиданий и все, вроде, шло неплохо. А потом он просто пропал. Опять же: названивать ему и пытаться выяснить, что произошло, довольно бесполезное занятие. По каким-то причинам его интерес к вам угас. Это вовсе не значит, что вы что-то не так сказали или сделали (может быть, но не обязательно). Возможно, он просто встретил кого-то еще. И спасибо, что это случилось сейчас, а не когда вы к нему окончательно и бесповоротно привязались.

Он слишком волнуется

Да, такое тоже случается. Возможно, вам попался застенчивый экземпляр, который уже вторую неделю пытается сочинить вам любовный сонет, чтобы отправить его по смс. Ситуация редкая, но допустимая. Хотите это проверить? — Напишите ему что-нибудь нейтральное из серии «привет, как дела». Но только один раз. Если не ответит (или ответит и продолжит играть в молчанку), удаляйте номер и воспоминания об этом товарище.

Он потерял ваш номер

Мы в XXI веке, и номера, записанные на салфетке, отошли в прошлое. Но вот обмен визитками до сих пор работает. А визитку можно потерять. Да и и запись в смартфоне вполне реально случайно удалить. В общем, вероятность утери данных всегда есть. Если вы счастливая обладательница его номера, то вернитесь к предыдущему пункту и проверьте с помощью нейтрального сообщения. За реакцию «какая такая Маша?» смело отправляйте в бан.