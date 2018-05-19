12 фотографий о светлом пионерском прошлом, которые вернут вас в детство

Сегодня эти снимки кажутся нам немного странными. Прошла целая вечность с того момента, как нас посвящали в пионеры. Мы клялись твердо стоять за дело рабочего класса, мы клялись учиться и бороться, быть лучшими в учебе, труде и спорте.

Можно по-разному относиться к советским годам, но для многих пионерское прошлое стало самым чистым и светлым воспоминанием из детства.

Так что предлагаем вам посмотреть фотографии, которые помогут вспомнить, как это прекрасно — быть пионером.

Мы были октябрятами и старались равняться на своих старших товарищей, чтобы однажды стать такими же сильными и смелыми

Мы маршировали на Красной площади и верили в разумное, доброе, вечное. Искренне верили!

И очень боялись лишиться пионерского галстука

И, конечно, наша заветная мечта была стать комсомольцами. Помните?

Мы учились. И делали это на совесть

Мы мечтали. И наши мечты были светлыми: о мире, дружбе, о Космосе

Мы много читали и вдохновлялись книгами. Помните «Кортик» Рыбакова?

У нас были идеалы. Мы росли патриотами и любили свою страну

Мы умели отдыхать

Особенно хорошо было в пионерских лагерях! Чего только стоят концерты, на которых мы показывали свои таланты!

Никогда не забыть яркого костра, возле которого мы собирались всем отрядом и вели разговоры обо всем на свете

Не забыть и «Веселые старты», в которых мы участвовали со всей страстью, потому что не могли подвести товарищей

Фото: visualrian.ru