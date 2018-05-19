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12 фотографий о светлом пионерском прошлом, которые вернут вас в детство
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12 фотографий о светлом пионерском прошлом, которые вернут вас в детство 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня эти снимки кажутся нам немного странными. Прошла целая вечность с того момента, как нас посвящали в пионеры. Мы клялись твердо стоять за дело рабочего класса, мы клялись учиться и бороться, быть лучшими в учебе, труде и спорте.
Можно по-разному относиться к советским годам, но для многих пионерское прошлое стало самым чистым и светлым воспоминанием из детства.
Так что предлагаем вам посмотреть фотографии, которые помогут вспомнить, как это прекрасно — быть пионером.
Мы были октябрятами и старались равняться на своих старших товарищей, чтобы однажды стать такими же сильными и смелыми
Мы маршировали на Красной площади и верили в разумное, доброе, вечное. Искренне верили!
И очень боялись лишиться пионерского галстука
И, конечно, наша заветная мечта была стать комсомольцами. Помните?
Мы учились. И делали это на совесть
Мы мечтали. И наши мечты были светлыми: о мире, дружбе, о Космосе
Мы много читали и вдохновлялись книгами. Помните «Кортик» Рыбакова?
У нас были идеалы. Мы росли патриотами и любили свою страну
Мы умели отдыхать
Особенно хорошо было в пионерских лагерях! Чего только стоят концерты, на которых мы показывали свои таланты!
Никогда не забыть яркого костра, возле которого мы собирались всем отрядом и вели разговоры обо всем на свете
Не забыть и «Веселые старты», в которых мы участвовали со всей страстью, потому что не могли подвести товарищей
Фото: visualrian.ru
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