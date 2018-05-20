Всегда готов! Промокшим пионерам повязали галстуки на Красной площади

Три тысячи детей приняли в пионеры на Красной площади 20 мая. Так партия КПРФ отметила 96-ю годовщину образования Всесоюзной пионерской организации.

Мероприятие происходит каждый год, но в этот раз детей было значительно меньше, чем обычно, из-за дождя, рассказал Business FM экс-кандидат в президенты РФ, гендиректор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин , который повязывал галстуки новым пионерам:

— Я каждый год уже на протяжении, по-моему, лет семи повязываю галстуки на Красной площади. В этот год, к сожалению, погода была совсем нехорошая — дождь, дети промокли, и поэтому все получилось не так празднично и красиво, как происходит каждый год. Пионеров больше и больше становится. Кажется, уже все, даже власть имущие, поняли, что детей нужно объединять по принципу патриотического воспитания, рассказывать им о прошлом, потому что если нет прошлого, значит, нет и будущего. Дети очень позитивные, очень красивые. Сегодня было столько улыбок, радости, несмотря на погоду. Я точно знаю, что из Свердловска были дети, из Дагестана, Воронежа, конечно, много москвичей, жителей Подмосковья. В национальных костюмах дети приехали, с транспарантами. Просто когда каждому ребенку галстук повязываешь, спрашиваешь, откуда он, сколько ему лет. Самому младшему было восемь, по-моему.

— Чем организация сегодня отличается, что она собой представляет, чем она непохожа на советскую?

— Тем, что нет управляющей, руководящей роли партии. Это одна из организаций, которая объединяет детей. А больше, в общем-то, ничем. Принципы формирования остались те же. Даже клятва осталась той же самой, она направлена на величие нашей страны, и песни, кстати, те же самые дети поют. Все новое — это хорошо забытое старое, а пионерская организация — это наша история.

В некоторых школах детям рассказывают о пионерской организации на уроках окружающего мира. После исторического экскурса желающим предлагают в нее вступить. На деле сейчас это патриотический кружок. Но атмосфера на Красной площади торжественная, говорит Евгения — мама девочки, которую в воскресенье приняли в ряды пионеров:

— Эта традиция уже давно в нашей школе, и каждый год принимают желающих по окончании четвертого класса. Моя дочь Вика спросила: «Мама, а ты была пионером?» Я говорю: «Нет, не была, только октябренком». — «А что это значит?» Это, говорю, люди, которые за справедливость, за честность, отдавать долг своей Родине. Для них это, скорее всего, просто какое-то событие — на Красной площади, гимн России, потом они читали клятву, пофотографировались и всех распустили.

— Много ребят у вас в школе согласились?

— Из нашего, по-моему, человек десять, из параллельного, может, семь или восемь. Очень холодно, дети мокрые, дождь. Завязали шарфики, клятву проговорили все хором и разбежались. В этом году было намного меньше. Наверное, многих детей не пустили родители, потому что все время шел дождь.

С современной пионерской организацией сотрудничает средняя школа имени Косыгина в Красногорске. Там пионеров немного — меньше половины учеников, но они непосредственные участники всех торжественных мероприятий школы, говорит преподаватель четвертого класса этой школы Юлиана Нарыжкина:

— Из моего класса 14 человек в этом году записались. На уроках окружающего мира мы касаемся тех времен, особенно когда начинаем изучать войны, Великую Отечественную войну, а я же тех времен, когда была пионерская организация, поэтому я им постоянно об этом рассказываю, как это было, что дети делали, чем занимались. Им это нравится, они заинтересованы, поэтому и записались.

— После посвящения в пионеры ребята в школе участвуют в официальных мероприятиях. Как это выглядит?

— На торжественных линейках к 9 Мая они поднимают и опускают флаг, стоят в карауле около памятника, салют отдают. Еще ходят по классам и рассказывают, как было в те времена, что это за организация и к чему они стремились.

— Они постоянно носят красные галстучки или только на праздники надевают?

— Почти все носят постоянно, но некоторые забывают. Это же дети.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в воскресенье пройдут праздничные мероприятия, посвященные 96-й годовщине создания пионерской организации. Допуск в Мавзолей в связи с приемом детей в пионеры закрыт.