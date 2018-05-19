Надежда Крупская: были ли у неё мужчины, кроме Ленина

Образ верной супруги вождя мировой революции растиражирован тысячами разных изданий. Мы привыкли видеть Надежду Константиновну Крупскую грузной пожилой дамой с одутловатым лицом и в старомодных шляпках. Однако в молодые годы эта пламенная революционерка увлекала не только Владимира Ульянова . И хотя о романах супруги Ленина не было принято говорить в советское время, кое-какие воспоминания современников содержат интересные подробности о личной жизни Наденьки.

«Милейшее создание»

Официальная биография Надежды Крупской (1869-1939 гг.) и все перипетии ее взаимоотношений с мужем описаны во многих источниках. Нас интересуют мимолетные романы и приятные знакомства с мужчинами, случавшиеся в жизни революционерки.

Начнем с того, что современники, видевшие Надю в юности, отзывались о ее внешности весьма положительно. Например, известный член партии меньшевиков Николай Суханов как-то написал: «Милейшее создание Надежда Константиновна…»

Никто не утверждал, что супруга Ленина была эффектной и броской красавицей, но своим особым очарованием эта девушка обладала: бледная кожа, зеленые глаза, длинная русая коса. Сама она считала себя типичной петербурженкой.

Друг семьи, отбывавший вместе с Лениным ссылку в Шушенском, Глеб Кржижановский (будущий известный ученый и государственный деятель) отмечал, что в молодости Надежда была хороша, во всем ее облике чувствовалось что-то одухотворенное. А жители сибирской деревни удивлялись: какая роскошная коса у супруги ссыльного Владимира Ульянова.

Стройная молодая женщина с ясными большими глазами и приветливой улыбкой — такой она запомнилась многим современникам.

Впоследствии внешность Надежды сильно испортила Базедова болезнь — поражение щитовидной железы, вызывающее отеки шеи и лица. Из-за проблем со здоровьем Крупская так и не смогла забеременеть. Ее глаза навыкате — тоже следствие указанной болезни — стали причиной обидных прозвищ (Минога, Рыба, Селедка), которые дали ей соратники.

Николай Утин

Воспоминания современников содержат совсем немного информации о личной жизни Наденьки до ее встречи с Владимиром Ульяновым. Но первым мужчиной, который оказал заметное влияние на мировоззрение девушки, безусловно, был Николай Утин. Он взял на себя заботу о семье покойного друга — Константина Крупского. Никто не утверждает, что Надя была любовницей этого взрослого уже мужчины: все-таки ей было лишь 14 лет, когда они познакомились. Но революционными идеями она могла проникнуться лишь после откровенных бесед с ним. Друг покойного отца приносил девушке запрещенную литературу о свободе и равенстве.

Наша справка. Николай Исаакович Утин (1841-1883 гг.) родился в богатой еврейской семье. В студенческие годы зажегся идеалами революционного движения, вступил в нелегальное общество «Земля и воля». С 1863 по 1878 год жил в Европе, организовал русскую секцию Интернационала (Международного союза трудящихся). В работе этой организации принимал участие и Константин Крупский. После возвращения в Россию Утин отошел от активной революционной борьбы.

Роберт Классон

Согласно воспоминаниям писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс, которая училась в одной гимназии с Крупской, первым серьезным увлечением юной Наденьки стал студент Роберт Классон. Он вел марксистский кружок, куда по вечерам на собрания ходили многие девушки, интересующиеся идеей всеобщего равенства.

Молодые люди проводили много времени вместе, обсуждали книги Карла Маркса Фридриха Энгельса , работы других мыслителей и философов. Все эти разговоры, споры и совместные посиделки сблизили Роберта и Надежду. Она часто ходила в библиотеку, используя его читательский билет.

Говорят, что Ленин знал о прошлом увлечении своей супруги и впоследствии с настороженностью относился к ее бывшему парню.

Наша справка. Роберт Эдуардович Классон (1868-1926 гг.) — инженер-изобретатель, известный ученый-энергетик, который занимался разработкой плана ГОЭЛРО (Государственной электрификации России), инициированного Лениным. Классон участвовал в первых марксистских кружках, нелегально работавших в северной столице. Но после окончания Петербургского технологического института он отправился на стажировку в Германию и отошел от революционных дел, с головой погрузившись в науку.

По воспоминаниям современников, после расставания с Робертом в жизни Надежды появился новый молодой человек — Иван Бабушкин. Они познакомились в школе для пролетариев, где в свободное время простые рабочие могли получить образование. Крупская преподавала в этом учебном заведении, а слесарь Семенняковского завода приходил учиться. Под влиянием прогрессивной подруги Иван вступил в марксистский кружок, руководителем которого был Владимир Ульянов.

Наша справка. Иван Васильевич Бабушкин (1873-1906 гг.) родился в семье вологодского крестьянина. Выучился на слесаря в торпедной мастерской Кронштадта, затем перебрался в Петербург. В 1895 году вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Сотрудничал с редакцией газеты «Искра», много раз был арестован и в конце концов сослан в Сибирь. В 1905 году входил в число руководителей Читинского вооруженного восстания. Бабушкина расстреляли члены военной экспедиции, направленной властями Российской империи в Восточную Сибирь с целью восстановления порядка.

Виктор Курнатовский

Как известно, в 1898 году Ленин и Крупская обвенчались в Шушенском. Но в тех краях до сих пор поговаривают, что у Надежды вскоре вспыхнул новый роман — с Виктором Курнатовским, еще одним ссыльным товарищем.

Можно ли распускать сплетни о замужней женщине? Однако одним из поводов для подобных пересудов стал фрагмент из воспоминаний самой супруги Ленина. Надежда Константиновна описала милую прогулку вдвоем с Виктором. Молодой мужчина показывал супруге своего товарища небольшой сахарный заводик, располагавшийся неподалеку от Шушенского. Двое людей, объединенных общими взглядами, довольно долго шли чрез лес и поле, наслаждаясь летними пейзажами. «Тогда было зелено вокруг — красота!» — написала Крупская о той чудесной поре.

Через много лет, уже находясь с Лениным в эмиграции, Надежда Константиновна снова встретилась с Виктором. Было это в Париже. Когда-то молодой и красивый мужчина оказался тяжело больным — дали себя знать годы, проведенные на каторге. Крупская часто навещала Курнатовского, они вели долгие задушевные беседы.

После его смерти все чувства женщины сосредоточились на супруге, а у Владимира Ульянова в это время, как назло, начались отношения с Инессой Арманд.

Наша справка. Виктор Константинович Курнатовский (1868-1912 гг.) родился в семье рижского врача. Со студенческих лет участвовал в деятельности подпольных организаций, был исключен сначала из Петербургского, а затем и из Московского университета . Прошел через эмиграцию, ссылку в Сибирь. За организацию восстания политических ссыльных в Якутске угодил в число узников печально известной Акатуйской каторжной тюрьмы (Забайкалье). Был амнистирован в 1905 году. Редактировал газету «Забайкальский рабочий» , являлся одним из руководителей читинского комитета РСДРП. В 1906 году Курнатовский бежал из-под ареста, переправившись из Владивостока морским путем сначала в Японию, а затем — во Францию.

Жизнь Надежды Крупской была так или иначе связана с яркими, талантливыми и смелыми мужчинами, многие из которых оставили заметный след в истории.