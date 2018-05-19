Весёлый мышонок из лоскутков ткани своими руками

Вам потребуется:

✽ лоскуты тканей зеленых тонов в полоску и в кружочки

✽ светло-серый, темно-серый и белый фотокартон

✽ серая пушистая проволока

✽ галька

✽ черный фломастер

✽ матовые акриловые фломастеры на водной основе белого, лимонно-желтого, оранжевого и розового цветов

✽ крошки ярко-розового грифеля

✽ суперклей

✽ синтетический наполнитель

✽ остатки зеленой пряжи

✽ деревянная зеленая палочка

Шаг 1 Из фотокартона вырезать табличку и детали мышонка: мордочку, ушки, лапки и носик. Ушки вырезать из белого фотокартона и обтянуть тканью в зеленую полоску. Белый нос раскрасить матовым акриловым фломастером.

Шаг 2 К голове приклеить нос, ушки и чубчик. Крошки ярко-розового грифеля растереть в качестве румянца. Черты лица, подушечки на задних лапках и табличку «STOP» нарисовать матовыми акриловыми фломастерами и обычным черным фломастером. С обратной стороны в качестве шеи приклеить деревянную палочку.

Шаг 3 Из ткани в кружочки выкроить квадрат размером 50 х 50 см. Выложить на него синтетический наполнитель и гальку, концы присборить и крепко связать отрезком пряжи. Концы ткани срезать вровень, в полученный мешок вставить деревянную палочку c головой.

Шаг 4 В качестве ручек и хвоста приклеить к туловищу пушистые проволоки. Согласно фото приклеить передние лапки, табличку и задние лапки.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018