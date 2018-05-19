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Весёлый мышонок из лоскутков ткани своими руками
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Весёлый мышонок из лоскутков ткани своими руками 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
✽ лоскуты тканей зеленых тонов в полоску и в кружочки
✽ светло-серый, темно-серый и белый фотокартон
✽ серая пушистая проволока
✽ галька
✽ черный фломастер
✽ матовые акриловые фломастеры на водной основе белого, лимонно-желтого, оранжевого и розового цветов
✽ крошки ярко-розового грифеля
✽ суперклей
✽ синтетический наполнитель
✽ остатки зеленой пряжи
✽ деревянная зеленая палочка
Шаг 1  Из фотокартона вырезать табличку и детали мышонка: мордочку, ушки, лапки и носик. Ушки вырезать из белого фотокартона и обтянуть тканью в зеленую полоску. Белый нос раскрасить матовым акриловым фломастером.
Шаг 2  К голове приклеить нос, ушки и чубчик. Крошки ярко-розового грифеля растереть в качестве румянца. Черты лица, подушечки на задних лапках и табличку «STOP» нарисовать матовыми акриловыми фломастерами и обычным черным фломастером. С обратной стороны в качестве шеи приклеить деревянную палочку.
Шаг 3  Из ткани в кружочки выкроить квадрат размером 50 х 50 см. Выложить на него синтетический наполнитель и гальку, концы присборить и крепко связать отрезком пряжи. Концы ткани срезать вровень, в полученный мешок вставить деревянную палочку c головой.
Шаг 4  В качестве ручек и хвоста приклеить к туловищу пушистые проволоки. Согласно фото приклеить передние лапки, табличку и задние лапки.
Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018
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