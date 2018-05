Ветеринар ел в одном вольере с собакой, чтобы спасти ей жизнь

Конец рабочего дня. Ветеринар Энди Матис из Джорджии, США, собирает свои вещи и планирует отправиться домой. Он уже почти закрывает ветеринарную клинику Granite Hills Animal Care, как вдруг слышит телефонный звонок. На другом конце провода женщина. Волнуясь, она сообщает, что подобрала собаку и пес якобы находится в ужасном состоянии. Матис просит женщину привезти животное в клинику, чтобы он смог его осмотреть.

Где-то через полчаса та самая женщина появляется с серым питбулем. После осмотра Энди выносит вердикт: у собаки истощение, анемия и переохлаждение. Более того, животное страдает от генитального пролапса. Состояние питбуля было настолько ужасным, что перед ветеринаром встал нелегкий выбор: он мог попытаться спасти пса, но боялся, что лечение может не помочь, а собака будет страдать еще больше. Был и второй вариант — усыпить животное, избавив его от лишних мучений.

Серый питбуль, которого женщина привезла Энди Матису.

Оказавшись в ситуации такого сложного выбора, ветеринар сделал то, что, возможно, мог бы сделать каждый современный человек: «Я задал вопрос Вселенной… также известной как Facebook, — рассказывает Энди, — и Вселенная ответила: попробуй!» Энди сообщил, что «Вселенная» даже дала псу имя — Грейси Клэр.

Доктору удалось спасти пса. Интенсивное лечение продолжалось три дня. Собаке пришлось пережить несколько операций и сложных процедур. Животное находилось практически под круглосуточным наблюдением в ветеринарном стационаре. Постепенно состояние Грейси улучшилось, но оставалась одна большая проблема — собака все еще с опаской относилась к людям и совершенно не желала есть. После всего пережитого еда и энергия были необходимы псу, чтобы начать выздоравливать.

В период интенсивного лечения в стационаре была установлена специальная лампа-обогреватель, чтобы собаке всегда было тепло.

Грейси после нескольких операций.

Когда все попытки накормить Грейси провалились, Энди Матис нашел гениальный выход из ситуации. Он забрался в вольер к собаке и стал завтракать вместе с ней, чтобы показать, что ему можно доверять и они с псом на равных. Слово «чудо» так и просится в этот текст — «оценив» ситуацию и посмотрев на человека, который ел рядом с ней, собака сдалась!

When you have no pancakes for breakfast....

Опубликовано Granite Hills Animal Care 13 февраля 2016 г.

Истории всех своих пациентов Энди размещает на странице клиники в Facebook. Видео, где он завтракает вместе с псом, не стало исключением. Ветеринар и подумать не мог, что его поступок вызовет такое одобрение и станет настоящим хитом интернета.

Видео разошлось по сети, люди начали предлагать помощь и жертвовать средства на лечение Грейси. Сейчас собака идет на поправку, а Энди продолжает размещать фотографии своего популярного пациента и рассказывает, что с каждым днем Грейси становится все лучше и лучше.