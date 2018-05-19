23 мысли, которые реально приходят в голову во время йоги

Фото: shutterstock.com Первый раз в студии. «Ну что же, очень милое место. Что это за запах? Эвкалипт? Просто потрясающе. Я хочу приходить сюда каждый день».

Первый раз в зале. «Где инструктор? Почему все уже знают, что надо делать? Я хочу домой».

Выбор коврика. «Я просто буду сидеть здесь с видом, будто знаю, что делаю».

Поза лотоса. «Хорошо, начнём. Сосредоточься. Дыши. Очень трудно сосредоточиться, когда всё, о чём я могу думать, это как мне трудно сосредоточиться. Может быть, если я сосредоточусь на том, чтобы не сосредотачиваться, это будет считаться, что я сосредоточился?»

Планка. «Я лёгкий (ая), как перо. Твёрдый (ая), как сталь».

Чатуранга. «Чат-у-что? Пожалуй, я просто полежу на коврике. Лицом вниз». Фото: shutterstock.com Поза собаки мордой вверх. «Ладно, это не так плохо. Я и забыл (а), что одежда для йоги такая удобная. Я бы носил (а) её каждый день».

Поза собаки мордой вниз. «Эти штаны за $90 того стоили. Моя задница выглядит просто великолепно».

Поза воина II. «Почему все на меня уставились? Я правильно это делаю? Я вообще что-нибудь делаю правильно? Что я делаю со своей жизнью?»

Перевёрнутая поза воина. «О! А это вроде даже приятно!»

Наклон вперёд стоя. «А это тоже при….ой, нет. Ауч!»

Поза стула. «Это не имеет ничего общего с сидением на стуле. Сидеть на стуле легко. Это тяжело. Ложная реклама».

Скрутка в позе стула. «Кажется, я собираюсь создать новую позу — позу запутавшегося человека». Фото: shutterstock.com Виньяса. «Почему больше никто не выглядит так, будто невыносимо страдает?!»

Расширенный боковой угол. «Окей, а когда здесь подают вино?»

Поза треугольника. «Весьма неплохо. Я могу простоять в этой позе хоть весь день».

Всё ещё поза треугольника. «И долго мне так стоять?»

Поза верблюда. «Эм, нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз». Фото: shutterstock.com Поза моста. «Теперь я могу это сделать. Надеюсь, учитель заметит».

Поза колеса. «Извините, конечно, но я просто не гнусь в эту сторону».

Поза трупа. «ЭТО моя цель. Я наконец нашла смысл жизни».

Завершение шавасаны. «Нет. Нет. Нет. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Давайте просто останемся здесь».

Пора домой. «Вот это да! Чувствую себя потрясающе. Думаю, что завтра приду снова». Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как йога помогает бороться с депрессией: научная точка зрения Опасна ли йога для для меня? Что говорят ученые: мифы и правда о йоге 10 девушек, доказывающих, что йога делает нас сильнее Йога для начинающих: 11 упражнений, которые сделают вас гибким

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