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23 мысли, которые реально приходят в голову во время йоги
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23 мысли, которые реально приходят в голову во время йоги 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Фото: shutterstock.com Первый раз в студии. «Ну что же, очень милое место. Что это за запах? Эвкалипт? Просто потрясающе. Я хочу приходить сюда каждый день».
Первый раз в зале. «Где инструктор? Почему все уже знают, что надо делать? Я хочу домой».
Выбор коврика. «Я просто буду сидеть здесь с видом, будто знаю, что делаю».
Поза лотоса. «Хорошо, начнём. Сосредоточься. Дыши. Очень трудно сосредоточиться, когда всё, о чём я могу думать, это как мне трудно сосредоточиться. Может быть, если я сосредоточусь на том, чтобы не сосредотачиваться, это будет считаться, что я сосредоточился?»
Планка. «Я лёгкий (ая), как перо. Твёрдый (ая), как сталь».
Чатуранга. «Чат-у-что? Пожалуй, я просто полежу на коврике. Лицом вниз». Фото: shutterstock.com Поза собаки мордой вверх. «Ладно, это не так плохо. Я и забыл (а), что одежда для йоги такая удобная. Я бы носил (а) её каждый день».
Поза собаки мордой вниз. «Эти штаны за $90 того стоили. Моя задница выглядит просто великолепно».
Поза воина II. «Почему все на меня уставились? Я правильно это делаю? Я вообще что-нибудь делаю правильно? Что я делаю со своей жизнью?»
Перевёрнутая поза воина. «О! А это вроде даже приятно!»
Наклон вперёд стоя. «А это тоже при….ой, нет. Ауч!»
Поза стула. «Это не имеет ничего общего с сидением на стуле. Сидеть на стуле легко. Это тяжело. Ложная реклама».
Скрутка в позе стула. «Кажется, я собираюсь создать новую позу — позу запутавшегося человека». Фото: shutterstock.com Виньяса. «Почему больше никто не выглядит так, будто невыносимо страдает?!»
Расширенный боковой угол. «Окей, а когда здесь подают вино?»
Поза треугольника. «Весьма неплохо. Я могу простоять в этой позе хоть весь день».
Всё ещё поза треугольника. «И долго мне так стоять?»
Поза верблюда. «Эм, нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз». Фото: shutterstock.com Поза моста. «Теперь я могу это сделать. Надеюсь, учитель заметит».
Поза колеса. «Извините, конечно, но я просто не гнусь в эту сторону».
Поза трупа. «ЭТО моя цель. Я наконец нашла смысл жизни».
Завершение шавасаны. «Нет. Нет. Нет. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Давайте просто останемся здесь».
Пора домой. «Вот это да! Чувствую себя потрясающе. Думаю, что завтра приду снова». Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как йога помогает бороться с депрессией: научная точка зрения Опасна ли йога для для меня? Что говорят ученые: мифы и правда о йоге 10 девушек, доказывающих, что йога делает нас сильнее Йога для начинающих: 11 упражнений, которые сделают вас гибким
Запись «23 мысли, которые реально приходят в голову во время йоги» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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