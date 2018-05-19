В день рождения Натальи Орейро: все поводы ее любить

Наталью Орейро в нашей стране просто обожают. Почему? Причин много. Вот мы и вспомним их сегодня, в 41-й день рождения актрисы (и певицы).

https://www.youtube.com/watch?v=G6OYDUomYwI

Она вечно молода. И кажется, за последние лет 15 ничуть не изменилась. Наталья — идеал красоты для россиянок: никаких пластических операций, экспериментов с имиджем и скандальных образов. Словом, женщина с большой буквы.

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Она не боится быть собой и выставлять фото без макияжа. Прямо как наша Алла Борисовна (69).

У нее прекрасная фигура. Всегда была, есть и, судя по всему, будет.

Аргентинский телесериал «Дикий ангел» в нашей стране помнят и любят до сих пор, а ведь над образом главной героини, сироты Милагрос из католического монастыря, Орейро работала сама!

Орейро большая любительница футбола. Перед чемпионатом мира 2002 года Наталья была выбрана «крестной мамой» сборной Уругвая, а еще она сама неплохо играет и умеет жонглировать мячом!

У Натальи трое детей, и, как она однажды призналась в интервью российской газете Metro , все они играют с российскими игрушками. Мелочь, а приятно.

Когда Орейро впервые приехала в Россию, ей было 23 года, и любовь с нашей страной случилась еще тогда. Теперь каждый раз, когда она сюда возвращается (а происходит это часто), поклонники дарят ей подарки, игрушки, вышитые портреты ее семьи и многое другое.

И, как говорят сами фанаты, Орейро простая душой. «Она доступная, своя в доску, простая, девушка с соседнего двора». С днем рождения, Наталья!

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