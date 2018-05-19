Лука Затравкин: У моего отца часто спрашивают «Неужели это ваш сын?»

Пианист, сын Никаса Сафронова Лука Затравкин признается: он устал от травли, которой подвергается из-за лишнего веса.

Музыканту постоянно приходится слышать от посторонних людей оскорбительные насмешки в свой адрес:

— Я человек социума и нередко сталкиваюсь с тем, что люди в выражениях не стесняются, — вздыхает Лука. — Спрашивают прямо: «Как ты можешь так выглядеть? Это же неприлично, некрасиво». Хотя я вроде бы веду нормальный образ жизни и сам стараюсь относиться к окружающим с уважением. Мой отец — настоящий денди, мачо. И мне неловко перед ним, потому что ему постоянно задают один и тот же вопрос: «Неужели этот жирный — ваш сын?» Для него это болезненная тема. Никас знает: у меня есть определенные проблемы со здоровьем. И еще папа понимает, что мне тяжелее не только в жизни, но и в работе. Другие музыканты хуже меня играют, но выглядят более презентабельно. В современном мире внешний вид очень важен! Раньше я старался не замечать косых взглядов, но с каждым годом этого стало все больше и больше. На сегодняшний день тема моего лишнего веса обсуждается гораздо чаще, чем мои профессиональные заслуги и навыки.

Лука не может смириться с мнением общества о том, что люди с лишним весом — сплошь тунеядцы и обжоры.

— Многие считают, что жир появляется от лени, а она рождается от большого количества денег, мол, жирный — значит, богатый, — сетует Затравкин. — На самом деле состоятельные люди — стройные, потому что они занимаются спортом, имеют возможность лечить болезни в лучших клиниках мира. Я не скажу, что толстые люди — здоровые. У них огромная нагрузка на суставы, на сердце. Им тяжело в жизни: сесть в кафе в кресло, полететь в самолете в экономклассе, подняться по лестнице.

Несколько лет назад пианист сильно похудел — сбросил почти восемьдесят килограммов. Но потом они вернулись.

— Я с детства страдаю избыточным весом, — рассказывает Лука. — В 11 лет весил 110 килограммов. В семнадцать достиг 158. Врачи говорили, что без множества операций похудеть не получится. Но я настроился внутренне, сел на строжайшую диету, стал заниматься спортом. Мое питание было минимальным: 300–400 калорий в день плюс ежедневная физическая нагрузка. Тогда за год я похудел почти вдвое, стал весить 76 килограммов. Это была победа, но временная. Я поправлялся снова и снова.

Недавно Лука приобрел беговую дорожку, которая, как он надеется, поможет ему в борьбе с лишним весом. Она профессиональная, стоит около 250.000 рублей и рассчитана на людей с большим весом. При этом внушительна по габаритам.

— Мне все тяжелее становится жить в большом теле, — говорит Затравкин. — Недавно летал на концерт в Минск, потом — в Махачкалу, в Каспийск. Приходилось много двигаться, а это непросто. Стараюсь после репетиций и поездок давать нагрузку мышцам на беговой дорожке. Хожу до того момента, как почувствую усталость.

Лука серьезно настроен снова похудеть, но при этом продолжать гастролировать.

— После трагедии, произошедшей в Кемерово, я почувствовал необходимость съездить туда, — говорит пианист. — В 2004 году, когда террористы захватили школу в Беслане, я был среди музыкантов, выступивших перед детьми, пережившими тот кошмар. После той поездки убедился: люди, находящиеся в состоянии стресса, нуждаются не в деньгах, а во внимании. Я дарю им музыку! На гастролях обязательно езжу в детские дома, центры для брошенных или больных малышей. Часто дети плачут от радости, когда слышат, как я играю — от этого очень щемит сердце. Никакие деньги не заменят эти моменты!