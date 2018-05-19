Ярмарка невест и женихов в Кургане собирает до 1000 холостых россиян

Принято считать, что в старину, невесту для сына выбирали его родители, и у девушек, в общем-то, не было никакого выбора, с кем, в последствии придется жить, однако, в селе Чернавском Курганского округа существовал обычай, закрепленный веками, когда девушки и парни сами выбирали себе женихов и невест.

Как писалось в документах конца XIX века: «Село Чернавское Чернавской волости, находится в 60 верстах от Кургана на коммерческом тракте из Кургана в станицу Звериноголовскую, на берегу реки Верхне-Черной». Обычай, о котором хочется рассказать, был описан в «Обзоре экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и Кургана Тобольской губернии», составленном в 1895 году Курганским окружным исправником И. Я. Трофимовым.

В Афанасьев день, престольный праздник, который обычно отмечался 18 января и приходился на день ярмарки, в селе Чернавском проходило мероприятие высматривания женихами невест и невестами женихов. К этому дню обычно собирались деревенские парни и девушки не только из Чернавской волости, но и смежных волостей Курганского округа и Петропавловского уезда, некоторые для этого проезжали по несколько сот верст. Народу собиралось очень много. А происходило это так:

«В Афанасьев день, 18 января, после обедни, возле церкви, по одной стороне улицы, в один ряд выстраиваются разодетые невесты, а на противоположной стороне — женихи. Вся эта молодежь к этому дню одевается в самые изящные и дорогие костюмы, по состоянию. Платки на девушках и шарфы на парнях самых ярких цветов. Вся эта нестройная толпа, стоит молча, высматривает друг друга. Кто побогаче — щелкает кедровые и другие орехи, а беднейшие — подсолнечное семя. К 12 часам парочки сходятся и угощают друг друга пряностями.

К полудню вся эта ватага расходится по квартирам, запрягаются самые лучшие лошади в хорошие сани, разукрашенные коврами и одеялами. Девушки садятся отдельно от мужчин, по несколько в каждых санях, и парни в других санях выезжают на улицу, и начинается общее катанье. Катаются вплоть до самого вечера, при чем девушки — молча, а парни — с песнями. Богатые невесты катаются разодетые в дорогие шубы, ротонды — на тройках и парах, запряженных в городские сани. Беднейшие же из сил выбиваются, чтобы блеснуть, показать себя и не ударить лицом в грязь перед другими товарками. Здесь же встретите вы вместе с дорогим салопом — простенькую шубку из заячьего меха, рядом с дорогой шалью — простой деревенский платок, но все это яркого, в глаза бросающегося цвета. Улица переполняется катающимися, иногда по несколько пар в один ряд и такой вереницей наполняется вся главная улица, так, что кортежу не найдешь начала и конца. Высватанные невесты, чтобы не вводить в заблуждение других парней, высматривающих невест, сверху головного убора прикалывают цветки. Женихи, стараясь перекричать друг друга, распевают разные песни, при чем замечается совершенное отсутствие гармоний, что в других северных волостях Курганского округа составляет необходимую принадлежность каждого мало-мальски зажиточного парня. К вечеру женихи, от усиленных песен совершенно охрипнут и вместо песен слышится какое-то хрипение. Бедные же женихи, не имеющие хорошей упряжи, выезжают верхом, иногда по двое на одной лошади, составляя отдельную группу всадников из 40-50 лошадей, ездят то в середине, то по бокам общего поезда, и таких групп, в целом поезде можно встретить до пятнадцати. Составленный таким образом поезд из 300-400 саней и отдельных всадников медленным шагом двигается кругом по улицам.

Вечером, когда стемнеет, молодые парни и девушки отправляются на вечерку, в заранее приготовленный дом, или несколько домов, смотря по вместимости помещения, какой-нибудь вдовы на окраине села. Здесь уже пары соединяются, а зачастую парень садится на колени, избранной им девушки, или наоборот, поются песни, устраиваются хороводы, и все это оканчивается поцелуями.

Фото С. М. Прокудина — Горского. н. ХХ в.

Парень, выбрав себе невесту, ставит ее по средине избы, в это время их окружают остальные участники этого действа и поют:

«Качу кольцо золотое с брильянтами,

За кольцом идет добрый молодец,

За собой ведет красну девицу,

Подойдет он к ней близехонько,

И поклонится ей столь низехонько,

И поцелует ее милехонько.»

При чем, парень должен все это выполнить: подойти близехонько, поклониться низехонько и поцеловать милехонько. Одна пара сменяется другой, а иногда и по несколько пар становятся вместе. Таким образом, все продолжается до утренней зари, с которой и расходятся счастливые парочки».

Все эти мероприятия продолжались в селе чуть ли не каждый вечер, до окончания Афанасьевской ярмарки, а после этого к родителям выбранной невесты, засылали сватов. И дело было сделано. Такие свободные обычаи существовали в южных волостях Курганского округа, а в северных волостях — невесту жениху выбирали сами родители, а затем засылали сватов.

Обряд сватовства и проведения свадьбы были такими же, как и во всем Курганском округе.

Таким образом, если в браке девушка, или парень оказывались несчастны, винить кроме себя, было некого, сами выбирали.

Использовано фото с сайта lulusvadba.ru