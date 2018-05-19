«Замуж так замуж»: какие чувства были между Лениным и Крупской

Все историки однозначно сходятся на том, что Надежда Крупская очень любила своего мужа, смолоду и до конца. Но любил ли её Ленин, или, вернее, насколько любил — вопрос неоднозначный.

Революционная молодость вождя

Ленин действительно был совершенно искренне «повёрнут» на революционной идеологии. В то же время он был пылким и эмоциональным человеком, восприимчивым ко всему яркому и необычному. Так же он относился и к женщинам. Первая из его симпатий, о которой сообщает история, была молодая активистка марксистского кружка Аполлинария Якубова. Чтобы поближе и ненавязчиво подобраться к предмету своего интереса, Владимир предпринял тактику общения втроём, и третьей стала подруга Аполлинарии Надежда Крупская.

Надежда сразу и без памяти влюбилась в обаятельного молодого революционера, но скрывала этот факт, понимая, что на фоне яркой красавицы подруги шансов у неё немного. Она взяла на себя роль посредницы в их отношениях и старалась приглашать Владимира Ильича к себе в гости. Её мама Елизавета Васильевна хорошо готовила и привлекала молодого марксиста вкусной домашней едой. Сама Надежда готовить так и не научилась, но она была умной и мудрой женщиной, мало зависимой от чужого мнения. Она вполне была способна в одиночку выстроить план по «захвату» Ильича.

История умалчивает о том, как именно Владимир сделал Якубовой предложение, но когда он в очередной раз был арестован, к окну его тюрьмы пришла одна Надежда: с Аполлинарией Якубовой отношения больше не возобновлялись.

Женитьба в Шушенском

Ленина отправили в ссылку в село Шушенское, и вслед за ним поехала Надежда. Об обстоятельствах этой поездки существуют различные версии, но сама Крупская рассказывала, что Ленин сделал ей предложение в переписке, и она согласилась: «Замуж так замуж».

Не исключено, что Ленин во-первых привык к постоянному присутствию в его жизни соратницы по партии, во-вторых осознал, что в его работе без такой умной советчицы, как Надежда, не обойтись. Глеб Кржижановский писал о Крупской: «Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…»

На свадьбу были приглашены крестьяне из деревни, а также друзья-ссыльные: Кржижановский, Старков и другие. Гости так шумели, что владельцы дома, где проводилось свадебное торжество, приходили с просьбой вести себя потише.

Ни на одной из сохранившихся фотографий Ленин и Крупская не выказывают симпатии друг к другу — они запечатлены бесстрастно и целеустремлённо: так, как подобает вождям революции. Но позднее Крупская писала в мемуарах: «Мы ведь молодожёны были, — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…»

Будни революционно-супружеской жизни

Надежда стала верной помощницей своему мужу-революционеру. Она обрабатывала корреспонденцию, преподавала в партийной школе, была редактором, переписчицей статей. Ленин нашёл в Надежде Константиновне не только соратника по революции. Он страстно любил бродить по лесам — за грибами или просто так, и жена составляла ему компанию. Впоследствии Крупская рассказывала, что они находили нетронутые уголки природы даже в Мюнхене и в Лондоне.

Вместе с супругами вплоть до своей смерти в 1915 году ездила тёща Елизавета Васильевна. Именно она брала на себя «обеспечение тыла» — все дела по кухне и по хозяйству. По данным профессора истории и известного знатока кулинарии В. Похлёбкина, коронным блюдом спутницы жизни вождя мирового пролетариата была яичница из 4-х яиц — Похлёбкин предполагает, что именно злоупотребление этим блюдом вызвало у Ленина впоследствии атеросклероз сосудов головного мозга.

Когда умерла Елизавета Васильевна, супруги предпочитали питаться в дешёвых столовых. Надежда Константиновна признавалась: после смерти её матери «ещё более студенческой стала наша семейная жизнь».

Брак Ульянова — Крупской оказался бездетным, и причина была в болезни Надежды. Владимир Ильич в одном из писем к матери сообщал: «Надя, должно быть, лежит: доктор нашёл что её болезнь требует упорного лечения, что она должна на 2—6 недель лечь». Владимир Ильич не жалел денег на её лечение, разыскивал лучших врачей. Позже, уже за границей, Крупская заболела базедовой болезнью, пришлось делать операцию. В письме матери Ульянов сообщал, что Надя «была очень плоха — сильнейший жар и бред, так что я перетрусил изрядно…».

Любовно-партийный треугольник

Отношения Владимира Ильича и Надежды были надёжными, логичными и спокойными, а Ленина по его натуре тянуло на приключения. После 11 лет брака, находясь в Париже, Владимир Ильич познакомился с Инессой Арманд — вдовой фабриканта, пылкой революционеркой и матерью пятерых детей. Это была очень красивая женщина авантюрного склада. Будучи гувернанткой в семье богатого промышленника Арманда, Инесса вышла замуж за его старшего сына Владимира, но родив ему четверых детей, сбежала с его 17-летним младшим братом, который впоследствии умер от туберкулёза.

Женщина-огонь — и между ней и Лениным вспыхнула страсть. Ей было 35, ему — 39. Но и от Надежды он не мог отказаться, хотя она пыталась уйти. Как рассказывала А. Коллонтай: «вообще Крупская была в курсе. Она знала, что Ленин был очень привязан к Инессе, и не раз выражала намерение уйти. Ленин удержал ее». На какое-то время образовался любовный треугольник, в котором, вопреки всем идеалам коммунизма, Владимиру Ильичу требовались для счастья обе столь контрастные женщины…

В доме Ульяновых Инесса Арманд стала незаменимой: домоправительница, переводчица, секретарь. Между двумя женщинами установились дружеские отношения.

В апреле 1917 года Арманд приехала в Россию в одном купе пломбированного вагона с Лениным и Крупской.

Инесса Арманд стала организатором первой международной конференции женщин-коммунисток, написала не один десяток статей, в которых называла традиционную семью пережитком старины.

В 2000-х в СМИ появилось интервью Александра Стеффена, родившегося в 1913 году и назвавшего себя сыном Владимира Ульянова и Арманд. Немецкий подданный утверждает, что спустя 7 месяцев после рождения Владимир Ульянов пристроил его в семью австрийских соратников.

Заложники революции

После революции Ленин был вынужден определиться с личной жизнью, и он выбрал Крупскую. Пылкая француженка вернулась в Париж и писала оттуда письма, полные любви к Ленину и симпатии к его жене:

«Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провёл» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя. Много было хорошего в Париже и в отношениях с Н. К. В одной из наших последних бесед она мне сказала, что я ей стала особенно дорога и близка лишь недавно. А я её полюбила почти с первого знакомства»…

В 1920 году Инесса Арманд умерла от тифа, возвращаясь в Москву из Кисловодска, куда ездила поправить здоровье. Ленин лично встречал на Курском вокзале гроб с её телом.

Среди множества венков на свежей могиле выделялся один из белых цветов с черной лентой: «Тов. Инессе от В. И. Ленина». [С-BLOCK]

Даже в этот период Владимир Ильич не утратил привязанности к жене. Он подкарауливал её тихие шаги и выходил встречать на лестницу. Когда Сталин, который уже считал себя главой государства, нагрубил Надежде Константиновне, Ленин вступился за супругу и так нервничал, что этот эксцесс ускорил его смерть.

Ленин пережил Инессу Арманд всего на 4 года. А Надежда пережила мужа на 15 лет. Своих детей у Ленина и Крупской не было, и Надежда Константиновна до конца жизни опекала чужих. В том числе, детей Инессы Арманд, а её дочь стала для Крупской самым близким человеком.

Надежда Константиновна умерла в 1939 году, на следующий день после дня рождения, отмеченного с размахом. Вдруг открылся аппендицит с перитонитом, а врач приехал только спустя три часа.

Крупская и Арманд даже похоронены рядом. На Красной площади у Кремлёвской стены.