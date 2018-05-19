Окно в банк

17 мая зданию Государственного банка на Большой Покровской исполнилось 105 лет. В честь этого события двери банка ровно на один день были приоткрыты для нижегородцев и гостей города. 18 мая посетители смогли пройти тем самым маршрутом, которым проследовал император Николай II в 1913 году во время торжественного открытия здания.

Алена Суворова. «Для гостей мы приготовили необычную экскурсионную программу. Они смогут не только ознакомиться с оформлением помещений, но и пройти квест «Секреты денежного лорца», принять участие в викторине «Архитектурные фантазеры», а также сделать фото на память рядом с человеком, одетом в мундир банковского служащего начала 20 века», — рассказала начальник управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России

«Весь банковский комплекс был выстроен всего за два года по проекту архитектора Владимира Покровского , — говорит экскурсовод Светлана Иванова . — Стиль постройки — неорусский. За два года мечту Покровского воплощают в жизнь нижегородские и столичные мастера. Всего было задействовано 84 подрядчика. Первый управляющий банка Николай Полянский тщательно отбирал рабочих, которые трудились над проектом. Основу, остов строили нижегородские мастера, а внутренние работы выполняли умельцы из Санкт-Петербурга и Москвы».

Особой гордостью сотрудников здания является большой операционный зал. Архитектор Покровский разработал такую конструкцию, которая не предполагает опор. А пространство не маленькое — 800 кв. метров. Кстати, кованую конструкцию изготовили на Сормовском заводе.

Плитка, которой выложен пол в зале, не менялась с 1913 года. Она была изготовлена российским торговым домом «Мюр и Мерелиз». Посетители банка замечают, что не плохо бы оформить Большую Покровскую такой плиткой.

Росписи залов были выполнены по эскизам Ивана Билибина

«Управляющим банком хотел, чтобы Билибин изготовил эскизы для всего здания, но Иван Яковлевич был занят в это время, поэтому в других залах эскизы разрабатывали братья Пашковы, которые потом и расписывали помещения», — отмечает Иванова.

Три люстры, украшающие операционный зал, были сделаны на Санкт-Петербургском арматурном производстве. В каждой люстре 84 лампочки. Когда необходимо их заменить, люстру опускают при помощи специального механизма.

«Каждая люстра весит 540 кг. Покровский давал расписку, подписываясь своим добрым именем, что они никогда не упадут на голову посетителям», — говорит Иванова.

Самое ценное в помещении операционного зала Центробанка — это то, что в нем сохранена та же обстановка, что была в 1913 году. Изменения претерпели только стекла в кассах — они были заменены на матовые в целях безопасности.

Фото автора.