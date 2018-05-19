Мотожены или байкерши? Истории жен и невест мотоциклистов, вслед за ними оседлавших железных коней

Многие, увидев пассажирок за спинами мотоциклистов, называют их «байкершами». Еще бы — одеты в полный «экип», в мотоботах, перчатках с защитой и дорожной пылью на щеках. Но мало кто знает, что это верные подруги байкеров — их жены и невесты. Три года назад они решили объединиться в сообщество, которое назвали «Мотожены».

Юлия всегда в форме

— Мы видели, как дружат наши мужья, — говорит Юлия Барышникова, — какую яркую жизнь они ведут, путешествуя на дальние расстояния и в разные города. Они выручают друг друга в самых сложных ситуациях. Настоящее братство! Мы подумали — а что нам мешает тоже объединиться? И организовали группу в одном из мессенджеров. Стали собираться, общаться, поздравлять друг друга с днями рождениями. Если есть проблема у наших мужей, или нужен совет — решаем вместе. Было сыграно несколько мотосвадеб. Возможно, кто-то видел несущиеся по городу картежи мотоциклистов с девушками, на головах которых развивались фаты.

Наталья слышит мужа даже в пути — по рации, которая установлена в их шлемах. И музыка у них на двоих — одна

Мотожены — настоящие боевые подруги своих «рыцарей». И готовы делить все тяготы дорожной жизни, приключений со своими мужественными половинками.

— Некоторые из нас сначала просто ездили с мужьями, но увлечение мужей настолько затянуло некоторых жен, что они сами научились водить «железных коней» и ездят рядом с ними, — говорит Наталия Пикус. — Многие мотожены прекрасно разбираются в моделях, объемах двигателей, тюнинге, скоростях, могут помыть мотоцикл. Среди них есть и такие, которые познакомились с будущими мужьями-мотоциклистами, сами будучи байкершами.

Алена — одна из самых красивых невест

Многие байкеры участвуют в городских акциях, помогают детям из детских домов. И жены всячески им помогают в этом. В Перми немало байкерских клубов, но мотожены вне политики, их мужья дружат, несмотря на членство в разных клубах.

Ирина ездит на Харлее. Главное правило — быть внимательной и не гонять!

— Наших девушек легко отличить от случайных попутчиц, сопровождающих байкеров, по одежде, — говорит Мария Кудина. — Даже жарким летом на мотоженах надеты кожаные куртка, перчатки, наколенники с защитой, обязательный шлем. Все серьезно. И кстати, именно наши мужчины появляют инициативу в приобретении для нас правильной экипировки. Ведь это не просто образ, а главным образом, защита от возможных падений. Не дай Бог, конечно, но дорога есть дорога.

Даша сопровождает своего мужа на дальние расстояния. Вместе веселее!

59.ru поздравляет байкеров с открытием мотосезона, а их жен и подруг — с днем рождения сообщества мотожен. Смотрите стрим 59.ru с открытия сезона в нашей группе во «ВКонтакте» сегодня после 18:00.

Мотосвадьба