Академик рассказал, чем опасна питьевая вода

По мнению ученого любая, даже дорогая вода опасна для организма, если она разлита в пластиковые емкости. Академик, директор Института коллоидной химии и воды им. Думанского НАНУ Владислав Гончарук назвал во время выступления на ObozTV опасными для питья большинство видов бутилированной воды независимо от ее цены.

«Дорогая вода — это психологическая ловушка. В пластиковой бутылке вся вода плохая. Вода настолько агрессивна, что растворяет любой пластик. Питьевую воды в пластике можно только из скважины донести домой», — сказал Гончарук.

Также ученый заявил о том, что очистка воды серебром сильно мифологизирована. Использование систем очистки воды на основе серебра (да и любых других тоже), по его мнению, — пустая трата денег. Вначале необходимо проводить химический анализ воды и только после этого как-то ее очищать, убежден академик.

«Ионы серебра очень токсичны. Весь мир предлагает системы очистки воды и этими системами забиты полки наших магазинов. Этого делать нельзя, ведь везде вода разная. Сначала нужно поставить диагноз, какая очистка нужна», — отметил Владислав Гончарук.

Высказался ученый и о том, что питьевая вода в габаритных бутылях, которую используют в офисах и различных учреждениях, — тоже является весьма сомнительной в своем качестве. По словам эксперта, происхождение такой воды вызывает массу вопросов — в лучшем случае ее берут из скважины, но через два дня такая жидкость уже токсична для организма человека, уверен он.

«Во многих офисах ставят 20 литровые бутыли и стаканы. Это грязная вода. Например, я пришел с насморком, почихал и все, чем я чихаю, оно в той воде. Я стакан поставил и пока вода идет, оно все бульботируется туда и будет размножаться там», — добавил Гончарук.

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