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Академик рассказал, чем опасна питьевая вода
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Академик рассказал, чем опасна питьевая вода 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
По мнению ученого любая, даже дорогая вода опасна для организма, если она разлита в пластиковые емкости. Академик, директор Института коллоидной химии и воды им. Думанского НАНУ Владислав Гончарук назвал во время выступления на ObozTV опасными для питья большинство видов бутилированной воды независимо от ее цены.
«Дорогая вода — это психологическая ловушка. В пластиковой бутылке вся вода плохая. Вода настолько агрессивна, что растворяет любой пластик. Питьевую воды в пластике можно только из скважины донести домой», — сказал Гончарук.
Также ученый заявил о том, что очистка воды серебром сильно мифологизирована. Использование систем очистки воды на основе серебра (да и любых других тоже), по его мнению, — пустая трата денег. Вначале необходимо проводить химический анализ воды и только после этого как-то ее очищать, убежден академик.
«Ионы серебра очень токсичны. Весь мир предлагает системы очистки воды и этими системами забиты полки наших магазинов. Этого делать нельзя, ведь везде вода разная. Сначала нужно поставить диагноз, какая очистка нужна», — отметил Владислав Гончарук.
Высказался ученый и о том, что питьевая вода в габаритных бутылях, которую используют в офисах и различных учреждениях, — тоже является весьма сомнительной в своем качестве. По словам эксперта, происхождение такой воды вызывает массу вопросов — в лучшем случае ее берут из скважины, но через два дня такая жидкость уже токсична для организма человека, уверен он.
«Во многих офисах ставят 20 литровые бутыли и стаканы. Это грязная вода. Например, я пришел с насморком, почихал и все, чем я чихаю, оно в той воде. Я стакан поставил и пока вода идет, оно все бульботируется туда и будет размножаться там», — добавил Гончарук.
Ранее МедикФорум писал о выступлении исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которая развеяла несколько массовых заблуждений об употреблении воды.
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