Мощи святого Луки из Донского монастыря доставили в храм Троицы в Останкине в Москве

Мощи святителя Луки, которые привезли в столицу из Симферополя, доставили из Донского монастыря в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино, сообщил РИАМО в субботу один из организаторов мероприятия.

В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки.

«Мощи святого Луки доставили 17 мая в Останкино. Они будут находиться здесь до 22 мая, после чего их отправят обратно в Симферополь», — сказал собеседникагентства.

Он отметил, что накануне верующие проводили около получаса в очереди к мощам. Волонтеры постоянно раздавали людям питьевую воду. Безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку святитель Лука при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.