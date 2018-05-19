Ещё
Мощи святого Луки из Донского монастыря доставили в храм Троицы в Останкине в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мощи святого Луки из Донского монастыря доставили в храм Троицы в Останкине в Москве 

РИАМО 1 час назад
Мощи святителя Луки, которые привезли в столицу из Симферополя, доставили из Донского монастыря в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино, сообщил РИАМО в субботу один из организаторов мероприятия.
В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки.
«Мощи святого Луки доставили 17 мая в Останкино. Они будут находиться здесь до 22 мая, после чего их отправят обратно в Симферополь», — сказал собеседникагентства.
Он отметил, что накануне верующие проводили около получаса в очереди к мощам. Волонтеры постоянно раздавали людям питьевую воду. Безопасность обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку святитель Лука при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.
РИАМО: последние новости
Девушка с отрубленными руками рассказала о реабилитации и суде над мужем‑извергом Воробьев отметил необходимость импортозамещения в производстве семян овощей В магазине «Дикси» в Коломне нашли куриный фарш, включающий другие виды мяса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста года: Меган Маркл в свадебном платье1
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны
Об этих фото звезды мечтают забыть1
СМИ: Буланова крутит роман с молодым травести4
Самые омерзительные привычки мужчин62
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение