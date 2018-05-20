Время пребывания мощей святого Луки в храме Троицы в Останкине продлили до обеда 23 мая

В Москве в храме Троицы Живоначальной в районе Останкино мощи святителя Луки будут находиться до 13:00 23 мая, сообщил РИАМО в воскресенье один из организаторов мероприятия.

В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки. Из Донского монастыря в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино их доставили 17 мая.

«Мощи будут весь день 22 мая, а также до 13:00 23 мая. Это было изначально запланировано, но было не определено точное время отбытия. Сейчас решили, что доступ будет до 13:00, а потом молебен и отбытие в 14:00», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 19 мая, несмотря на дождь, была небольшая очередь к мощам.

«Сегодня с утра была приличная очередь, а к обеду достаточно умеренная, на мой взгляд, минут 30 люди стояли», — добавил собеседник агентства.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку святитель Лука при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.