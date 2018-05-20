Ещё
Время пребывания мощей святого Луки в храме Троицы в Останкине продлили до обеда 23 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Время пребывания мощей святого Луки в храме Троицы в Останкине продлили до обеда 23 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве в храме Троицы Живоначальной в районе Останкино мощи святителя Луки будут находиться до 13:00 23 мая, сообщил РИАМО в воскресенье один из организаторов мероприятия.
В Донской монастырь 11 мая из Симферополя привезли мощи архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки. Из Донского монастыря в храм Троицы Живоначальной в районе Останкино их доставили 17 мая.
«Мощи будут весь день 22 мая, а также до 13:00 23 мая. Это было изначально запланировано, но было не определено точное время отбытия. Сейчас решили, что доступ будет до 13:00, а потом молебен и отбытие в 14:00», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в 19 мая, несмотря на дождь, была небольшая очередь к мощам.
«Сегодня с утра была приличная очередь, а к обеду достаточно умеренная, на мой взгляд, минут 30 люди стояли», — добавил собеседник агентства.
Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку святитель Лука при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.
РИАМО: последние новости
Ребят из 29 городов России приняли в пионеры на Красной площади в Москве В Москве 21–23 мая можно будет проверить родинки для профилактики меланомы Девушка с отрубленными руками рассказала о реабилитации и суде над мужем‑извергом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой22
Советские актрисы, которые не «продались» Западу
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны11
Орбакайте подозревают в ношении парика7
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве60
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение