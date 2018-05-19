В центре Ярославля ЛГБТ-активисты устроили акцию против гомофобии: реакция прохожих

В четверг активисты ЛГБТ-движения в Ярославле устроили флешмоб в центре города. Две девушки вышли на улицу Кирова с плакатами «Бесплатные обнимашки». Эта фраза была написана на одной стороне плаката. На другой было сказано: «Но я люблю девушку». С этими плакатами они подходили к прохожим и обнимали тех, кто разрешал это сделать.

— Это был день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Мы провели флешмоб. Реакция была больше положительная, познакомились с парой людей, — рассказали активистки движения.

Реакция на выступление представителей меньшинств не всегда бывает такой. На одном из митингов в Ярославле ЛГБТ-активистов закидали яйцами.