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В центре Ярославля ЛГБТ-активисты устроили акцию против гомофобии: реакция прохожих
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В центре Ярославля ЛГБТ-активисты устроили акцию против гомофобии: реакция прохожих 

76.ru 10 минут назад
Фото: 76.ru
В четверг активисты ЛГБТ-движения в Ярославле устроили флешмоб в центре города. Две девушки вышли на улицу Кирова с плакатами «Бесплатные обнимашки». Эта фраза была написана на одной стороне плаката. На другой было сказано: «Но я люблю девушку». С этими плакатами они подходили к прохожим и обнимали тех, кто разрешал это сделать.
— Это был день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Мы провели флешмоб. Реакция была больше положительная, познакомились с парой людей, — рассказали активистки движения.
Реакция на выступление представителей меньшинств не всегда бывает такой. На одном из митингов в Ярославле ЛГБТ-активистов закидали яйцами.
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Женский форум
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