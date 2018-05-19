«Полковнику никто не пишет». Болезни, которыми чаще всего страдают жители мегаполисов

Большой город не жалеет никого — жизнь в мегаполисе неизбежно связана с нервным напряжением. Выносливость, быстрота реакции, бдительность, внимательность — без этих качеств здесь нельзя обойтись. О том, какие психические расстройства наиболее часто встречаются среди жителей столицы, «ВМ» рассказали психологи.

Панические атаки

Необъяснимый приступ мучительной, тяжелой тревоги, сопровождаемый непонятными страхами, очень характерен для жителей больших городов. В мегаполисе легко почувствовать себя незащищенным, одиноким и незначительным, несмотря на большое скопление людей вокруг.

— Скопище всевозможных страхов, которыми нас пугают, превращается в панические атаки, — говорит психолог Ольга Твардовская. — На каждую тысячу человек приходится один с серьезными психическими расстройствами. В Москве живет больше 12 миллионов человек. Только представьте, сколько людей здесь страдает расстройствами! Социофобия

Удивительно, но эта проблема встречается среди многих москвичей. Боязнь общества и взаимодействия с другими людьми может объясняться воображаемым или действительным наблюдением со стороны. Даже понимая, что его страхи беспочвенны, социофоб не может их преодолеть. Такие люди не просто застенчивы — порой они избегают любых контактов с людьми, боятся незнакомцев, опасаются глядеть в глаза собеседнику. Тревожность

Назвать тревожность психическим расстройством сложно, это скорее психологическая особенность. Тем не менее эксперты разделяют позицию, что эта проблема очень популярна среди москвичей.

— Это довольно распространенная проблема. Я бы сказал, тревожность стала чертой нашего времени. Люди очень болезненно реагируют на все, что происходит вокруг них, тревожность усиливается, многие просто не справляются со стрессом, — отмечает практический психолог Борис Коваль.

Единого мнения о причинах тревожности нет. Основная точка зрения заключается в том, что природа этой проблемы имеет частично врожденный, частично приобретенный характер. Из-за неверных действий родителей, педагогов, внутренних конфликтов и других социально обусловленных причин человек со временем приобретает тревожность. А жизнь в мегаполисе только разжигает проблему. Обсессивно-компульсивные расстройста (ОКР)

В корне ОКР лежит тревожность, о которой говорилось выше. Человек мучается навязчивыми, пугающими мыслями, действиями и воспоминаниями, разнообразными фобиями, которые специалисты называют обсессиями.

— Безработица, низкие зарплаты, конфликты с начальством — основные причины ОКР, — уверен психотерапевт Ян Голанд. — Люди боятся сойти с ума.

Жить с ОКР непросто, симптомы расстройства могут мешать человеку нормально работать, жить и выстраивать отношения с другими. Что делать?

Бежать от проблем не надо, лучше заглянуть в себя и понять, в чем истинная причина ваших страхов.

— Нужно «пообщаться» со своей болезнью, не убегать и не нападать на нее, — поясняет Ольга Твардовская. — Лучше не сражаться, а посмотреть, что действительно происходит с вами, из-за чего вы болеете. Может быть, вы уже десять лет ходите на работу, которую не любите, или у вас в жизни нет никаких хобби.

В целом психологи сходятся во мнении, что к каждому человеку требуется индивидуальный подход, поскольку все зависит от его восприятия окружающего мира и других людей. Более того, все эксперты уверены: если вы действительно страдаете психической болезнью, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

— Как говорят медики, самолечение — основная причина хронических заболеваний, — подытожил Борис Коваль.