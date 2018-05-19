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Тоже люди: как звездные пары ведут себя в обычной жизни
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Тоже люди: как звездные пары ведут себя в обычной жизни 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Смотришь на «вылизанные» фото знаменитых пар с красной дорожки и думаешь: неужели эти красавцы всегда выглядят так же образцово? Одеты так же с иголочки? Улыбаются так же идеально? Держатся так же пафосно? Конечно же нет! В повседневной жизни звездные пары ведут себя как самые обычные люди: ходят в забегаловки, носят треники и кеды, дурачатся на пляжах. Не верите? Смотрите сами!
Ченнинг Татум и Дженна Деван
Брэдли Купер и Ирина Шейк
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Эдди Редмэйн и Ханна Бэгшо
Райан Гослинг и Ева Мендес
Кира Найтли и Джеймс Райтон
Дэниел Крэйг и Рэйчел Вайс
Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис
Мэтт Деймон и Лучианна Баррозо
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Джулианна Мур и Барт Фрейндлих
Саша Барон Коэн и Айла Фишер
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