45-летняя звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано откровенно рассказала о своей послеродовой депрессии

Алисса Милана в откровенном интервью журналу Time раскатала о своих психических расстройствах и депрессии, которые начались у нее после рождения детей. Алисса призналась, что в 2009 году у нее случился выкидыш. После того, как черед два года она забеременела, актриса как будто заново родилась.

— делится Алисса.

Из-за осложнений, возникших во время родов, Милано сделали кесарево сечение. По словам актрисы, это также отразилось на ее психическом здоровье.

При этом депрессия с каждым годом лишь усиливалась. Актрисе пришлось обратиться к психиатру, потому что она была уже не в состоянии сама справиться. Алисса признается: на такие откровения она решилась для того, чтобы женщины с подобными проблемами знали, что они не одиноки.

Напомним, у актрисы двое детей: 6-летний сын Майло Томас и 3-летняя дочь Элизабелла Дилан.

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Фото:Instagram