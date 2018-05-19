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45-летняя звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано откровенно рассказала о своей послеродовой депрессии
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45-летняя звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано откровенно рассказала о своей послеродовой депрессии 

WMJ.ru 13 минут назад
Фото: WMJ.ru
Алисса Милана в откровенном интервью журналу Time раскатала о своих психических расстройствах и депрессии, которые начались у нее после рождения детей. Алисса призналась, что в 2009 году у нее случился выкидыш. После того, как черед два года она забеременела, актриса как будто заново родилась.
— делится Алисса.
Из-за осложнений, возникших во время родов, Милано сделали кесарево сечение. По словам актрисы, это также отразилось на ее психическом здоровье.
При этом депрессия с каждым годом лишь усиливалась. Актрисе пришлось обратиться к психиатру, потому что она была уже не в состоянии сама справиться. Алисса признается: на такие откровения она решилась для того, чтобы женщины с подобными проблемами знали, что они не одиноки.
Напомним, у актрисы двое детей: 6-летний сын Майло Томас и 3-летняя дочь Элизабелла Дилан.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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