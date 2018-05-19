Как избавиться от вечернего голода?

По вечерам справляться с голодом становится сложнее, чем днем, в это время люди отдыхают от дневных дел и начинают поедать все, что попадется под руку, по причине обыкновенной скуки. Следуйте этим советам, если хотите ложиться спать без угрызений совести за переедание.

Элемент из йоги кундалини

Это упражнение носит название «езда на верблюде», оно расслабляет тела и разум, освобождая от мыслей о еде. Сядьте в позу лотоса, втяните живот, сгибайте спину, наклоняясь вперед, затем разгибайте ее. Постарайтесь полностью абстрагироваться от всех мыслей, выполняйте это упражнение под спокойную музыку.

Упражнение «Бабочка»

Этот элемент тоже позаимствован из йоги, в Древней Индии знали толк в усмирении тела и разума. Для выполнения упражнения нужно сесть на пол, соединить перед собой стопы и расположить их как можно ближе к паху. Обхватите ладонями руки и опускайте-поднимайте колени за счет мышц ног. Выполнение упражнений не только отвлекает от мыслей о еде, но и дарит растяжку мышц ног.

Чтение книг

Для того, чтобы отвлечься от желания поесть, нужно что-то, что займет все мысли. Найдите такую книгу, которая будет удерживать ваше внимание на каждой странице, и сделайте ее чтение своим вечерним ритуалом. При правильном подходе чтение книги избавляет о скуки не хуже, чем вечерние перекусы.

Прослушивание аудиокниг

Если вы не любите читать или слишком устаете от чтения информации за рабочий день, то используйте альтернативу в виде аудиокниг. Принцип действия такой же, как с обычными книгами — вы отвлекаетесь от голода и повышаете свою образованность.

Рукоделие

Это может показаться неуместным, но рукоделие отвлекает от мыслей о еде даже лучше, чем книги. Если не любите делать что-то своими руками, то попробуйте увлечь себя раскрасками-антистресс.

Занятие может быть любым, но оно должно увлекать вас и требовать предельной концентрации внимания.

Самообучение

Никто не заставляет вас зубрить на ночь формулы из высшей математики и штудировать исторические факты. Подумайте, может есть что-то, что вам хотелось бы выучить, или практические данные, которыми вы хотели бы овладеть. К примеру, изучение давно привлекающего вас иностранного языка, обучение рисованию или танцам разучивание стихов, изучение психологических материалов и других пособий по саморазвитию. Умственная деятельность не должны быть слишком напряженной, иначе голод только усилится, она должна происходить добровольно и приносить удовольствие.

Ароматерапия

Аромалампа, ароматизированные свечи, эфирные масла, ароматические палочки — это замечательный способ умерить аппетит и настроить себя на приятные ночные сны. Носители ароматов могут быть любыми, но желательно выбирать более натуральные, так вы не только отключите чувство голода, но и принесете пользу своему здоровью.

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