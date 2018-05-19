В Ишиме мужчина избил 16-летнюю беременную сожительницу и ее сестру

В Ишиме неоднократно судимый молодой человек избивал беременную 16-летнюю сожительницу, а также членов ее семьи. Об этом сообщает портал URA.RU.

Не так давно мужчина избил ее и ее 17-летнюю сестру, которая приехала в гости. Несмотря на это, девушка все равно намерена стать его законной женой.

Сама же девушка из неблагополучной и малообеспеченной многодетной семьи. Один из ее братьев самостоятельно обратился к социальным работникам, чтобы ему разрешили жить при местно храме. По словам мальчика, жизнь в доме невыносима.

— Когда родители уходили в запой, детей забирали и отправляли в психиатрическую лечебницу, якобы потому, что больше некуда. Потом они вернулись, но в семье-то не меняется ничего. Денег нет, они там даже кошачий корм едят — в лапшу его добавляют, — рассказал собеседник агентства.