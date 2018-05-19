Как относились к романам между мужчинами на Руси

Понятие «содомии» встречается в древнерусских текстах церковного, нравоучительного характера, в особенности в специальных перечислениях грехов, которые должны были помочь христианину подготовиться к исповеди, а священнику — правильно поставить вопросы, задаваемые кающемуся.

Допетровский период

Из этих текстов видно, что представления о содомии носили в допетровской Руси довольно расплывчатый характер и включали в себя любые отклонения от нормальных плотских утех. Содомитами считались не только мужчины, вступающие в интимные отношения с другими мужчинами, но, например, женщины и мужчины, предпочитающие позу «женщина сверху». Но в целом на Руси к этому относились терпимее, чем в странах Европы. Уголовного наказания за содомию не было вообще, предусматривалось исключительно церковное покаяние. При этом, накладывая епитимью, священник принимал во внимание брачный статус грешника и его возраст, и учитывал, был ли он «пассивной» или «активной» стороной. В целом наказание за мужеложство бытовало в тех же пределах, что и за обычное распутство: накладывалось церковное покаяние сроком от одного года до семи лет. Покаяние заключалось, например, в отлучении от причастия на некоторый период времени, в определенном количестве земных поклонов, посте и т. п.

При этом если между мужчинами не доходило дело до анального контакта, то проступок квалифицировался как «рукоблудие», которое наказывалось мягче.

Период Петра I и XVIII столетие

В целом ситуация с законодательством относительно содомии в древней допетровской Руси говорит о том, что этот грех, хотя и бытовал, и даже довольно широко, он все же не получил чрезмерного распространения. Специалисты в области юриспруденции именно так трактуют ситуации, когда преступление в законодательных актах не детализируется или отсутствует вовсе.

При Петре I положение изменилось. Сам государь, отличавшийся широтой взглядов, был, как известно, весьма женолюбив, но при этом молва приписывала ему и контакты с мужчинами. Однако это не помешало ему в 1706 году принять воинский артикул (списанный со шведского воинского статуса), в котором «ненатуральное прелюбодеяние со скотиной», «муж с мужем» и «которые чинят блуд с ребятами» каралось ни много ни мало сожжением на костре. Впрочем, в уставе от 1716 года положение о сожжении на костре исключено и заменено телесным наказанием, а в том случае, если соитие с мужчиной происходило с применением насилия, — вечной ссылкой. Распространялось это исключительно на военных. Гражданское население за такого рода прегрешения каралось по-прежнему церковным наказанием.

В эпоху Екатерины II порка для военных за однополые контакты была отменена, поскольку императрица полагала, что «стыд и бесславие», сопровождавшие арест за содомию, — сами по себе достаточное наказание.

XIX век XIX столетие, время просвещения и расцвета русской культуры и искусства, ознаменовалось еще и распространением мужеложства. В высшем петербургском обществе едва ли не в полный голос говорили о скандальной связи министра просвещения Уварова и молодого князя Дондукова-Корсакова. Князь никакими дарованиями, кроме красоты, не отличался, однако Уваров назначил своего любовника вице-президентом Академии наук . Это дало Пушкину повод написать эпиграмму: «В Академии наук заседает князь Дундук. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Отчего ж он заседает? Оттого, что …а есть». Говорили так же и о том, что молодой красавец Дантес, убийца Пушкина, был усыновлен голландским посланником Геккерном тоже не просто так и что между этими людьми существовала противоестественная связь. Таких случаев было довольно много, и общество смотрело на них с насмешливым пониманием.

Однако широкое распространение мужеложства вызвало тот факт, что с 1832 года он перестал быть исключительно религиозно-нравственной проблемой, а перешел в юридическую плоскость. В новый Уголовный кодекс, составленный по Вюртембергскому образцу, был включен параграф 995, касавшийся мужеложства. Анальный контакт между мужчинами карался лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на 5 лет. Параграф 996 карал изнасилование или совращение малолетних каторжными работами от 10 до 20 лет. [С-BLOCK]