В Ардатовском районе пропала 22-летняя девушка

22-летняя Юлия Якушенкова пропала в селе Поляна в Ардатове. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».

В сообщении говорится, что 17 мая Юлия вышла из дома по улице Южная и не вернулась.

Приметы: телосложение плотное, рост 156 см, волосы темные, глаза серо-голубые. Была одета в белую футболку, синие спортивные брюки и балетки белого цвета.

Из особых примет: большая родинка на шее слева. При себе имела черную сумку. Всех, кто что-либо зннает о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (831) 291 51 51 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 15-летней Даши Рогачевой, она пропала 7 мая.