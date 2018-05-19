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В Ардатовском районе пропала 22-летняя девушка
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В Ардатовском районе пропала 22-летняя девушка 

В городе N 16 минут назад
Фото: В городе N
22-летняя Юлия Якушенкова пропала в селе Поляна в Ардатове. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».
В сообщении говорится, что 17 мая Юлия вышла из дома по улице Южная и не вернулась.
Приметы: телосложение плотное, рост 156 см, волосы темные, глаза серо-голубые. Была одета в белую футболку, синие спортивные брюки и балетки белого цвета.
Из особых примет: большая родинка на шее слева. При себе имела черную сумку. Всех, кто что-либо зннает о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8 (831) 291 51 51 (волонтеры) или 102 (полиция).
Напомним, в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 15-летней Даши Рогачевой, она пропала 7 мая.
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