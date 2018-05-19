Моя Правда. Владимир Пресняков

В воскресенье в 11:20 цикл фильмов-откровений на Пятом канале завершит рассказ о Владимире Преснякове

Сегодня Владимир Пресняков улыбается искренней улыбкой счастливого человека — рядом с ним любимая женщина, певица Наталья Подольская . Они познакомились во время съемок телевизионной программы, но Владимир уверен, что их свела сама судьба. «Я увидел самого себя, только в женском обличии: такую же хулиганку, с такими же прикольчиками, с такими же замечаниями. А потом, когда я пришел в номер, я стал задыхаться — я понял, что мне ее не хватает», — вспоминает знакомство с женой Владимир.

Работая в Свердловской филармонии, родители Владимира часто ездили на гастроли. Он сильно тосковал по ним и в четыре года даже сам научился считать дни до их приезда. Вове исполнилось 7 лет, когда родителей пригласили в безумно популярный в СССР ансамбль «Самоцветы». Отцу предлагали место саксофониста, матери — солистки. Пресняковых вдруг услышала и увидела вся страна. Володю оставили в Свердловске, в школе-интернате. Позже Пресняковы-старшие забрали сына в Москву — они получили в столице жилье. В год «Самоцветы» давали по 300 концертов в 30 городах СССР. Чуть позже родители опять оставили Володю в музыкальном училище-интернате им. Свешникова. Для мальчика занятие музыкой было единственной возможностью привлечь к себе внимание родителей, которых он обожал.

Мальчик вырос, и очень быстро. Володя проснулся знаменитым после выхода на экраны фильма «Выше радуги». Голос, очень редкий для мужчин, стал фишкой Преснякова-младшего. «Говорили, что я с прищепкой в одном месте пою», — вспоминает Владимир. Когда Преснякова-младшего познакомили с самой Примадонной, он не растерялся. «Спросила меня: „Хочешь со мной поработать?“. Я сказал: „Очень“, — говорит Владимир. Тогда юноша еще не знал, что таким вниманием он обязан ее дочери Кристине

Володя начал гастролировать с коллективом Аллы Борисовны. Однажды на одном из концертов он почувствовал на себе пронзительный взгляд, оглянулся и увидел 15-летнюю девушку, которую знал весь СССР, уже известную актрису Кристину Орбакайте. Историю их отношений помнит весь бомонд того времени. Дочь первой певицы страны и принц советской эстрады — что может быть интереснее? Однажды, когда Володя провожал Кристину после очередного концерта, в ее подъезде неожиданно погас свет — с этого все и началось.

В 1991 году у пары родился сын — Никита Пресняков . Кристине предлагали роль за ролью как в театре, так и в кино, пошли и первые концерты. Володя к этому был не готов. Он хотел, чтобы в их жизни и отношениях ничего не менялось. Мужчина стал приходить домой только под утро. Для сына Кристина придумывала разные причины и объяснения, где пропадает отец. А вскоре они расстались. Это был конец самой красивой love-story российской эстрады. „Он переживал, он жить не хотел вообще“, — вспоминает расставание артистов Пресняков-старший. А однажды из-за чрезмерно выпитого у Владимира остановилось сердце. Пресняков пережил клиническую смерть. Преснякову потребовалось два года, чтобы прийти в себя после разрыва с Орбакайте и вернуться к жизни.

Вторую супругу, Елену Ленскую , Владимир встретил уже после болезненного разрыва с Кристиной. Ленская и Пресняков познакомились в Египте, где женщина отдыхала со своим мужем Игорем Сарухановым. Елена быстро поняла, чего не хватало Владимиру — это чувствовать себя нужным. Ей казалось, что исцеление заботой быстро даст результат, однако лечение затянулось на 10 лет. Поводы для ссор возникали мгновенно. Они постепенно становились чужими друг другу.

Пресняков стал терять веру в свои силы. Но однажды он принял смелое решение — согласился на участие в шоу „Последний герой“. С шоу Владимир вернулся победителем. После реалити Пресняков рьяно взялся за еще один экстремальный проект „Большие гонки“. Во время съемок уже другой, уверенный в себе и своем будущем, Володя познакомился с 23-летней певицей Натальей Подольской…