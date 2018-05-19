«Стала даже стройнее»: Анастасия Лисова показала идеальную фигуру в бикини

После родов Анастасия Лисова поспешила вернуться к стройной фигуре, которой щеголяла до беременности. Благодаря правильному питанию и спорту уже сейчас девушка выглядит так, словно и вообще не рожала.

Сразу же после рождения дочери Анастасия Лисова озаботилась тем, чтобы прийти в идеальную форму. Хотя за время беременности она набрала совсем немного лишних килограммов, чем восхищала поклонников, Лисова решила не почивать на лаврах. Будучи еще кормящей матерью, Анастасия начала строго следить за питанием и заниматься спортом. Девушка признается, что в определенные периоды вести здоровый образ жизни ей было нелегко — мешала лень. Однако теперь она активно занимается дома, хотя на это у нее совсем мало времени и заниматься приходится по ночам.

Среди подписчиков Лисовой ее новая фотография в бикини произвела настоящий фурор. Многих поражает, что девушке удалось так быстро восстановиться после рождения дочери. Многочисленные мамы, активно следящие за Инстаграмом девушки, отмечают, что для них ее внешность стала настоящим мотиватором, чтобы не лениться: «Насть, выглядишь супер! Больше не худей» «Как так можно? Настя, ты — герой! Такая молодец! Вот сила воли…» «Настена, глаз не оторвать. Стала даже еще стройнее» «Вы мой мотиватор. Смотрю и вдохновляюсь» «Я прям снимаю шляпу, потрясающе выглядишь, и это же после родов!» «Мне бы вашу мотивацию и силу воли, просто шик» Кто-то даже уверен, что Лисова похудела слишком сильно, а раньше обладала гораздо более женственной фигурой. Но, безусловно, далеко не каждый может с таким упорством заниматься, чтобы всего за несколько месяцев полностью прийти в форму.

Раньше девушка уже показывала, как меняется ее тело после родов. Еще месяц назад она публиковала фотографии, на которых хвасталась достигнутым результатом. Однако теперь очевидно, что на нем она не остановилась и продолжает совершенствовать свою фигуру ежедневно.