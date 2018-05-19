Бюджет футбольного клуба низшей лиги: как он формируется

Делюсь провинциальным опытом из Курска.

Я уже рассказывал, что в начале года сошел с ума настолько, что организовал клуб, играющий на локальном уровне — здесь об истории болезни можно почитать подробно. В эти выходные наш «Горький» играет первый матч в сезоне чемпионата Курской области (жутко все волнуемся), а пока можно рассказать о том, как мы формировали бюджет клуба. Полностью работой по поиску инвесторов мы не удовлетворены и работу эту продолжаем, а пока вот шесть правил, которые по прошествии нескольких месяцев кажутся нам необходимыми для соблюдения, если не хочешь быстро сгореть.

1. Не упирайтесь в одного спонсора

Одна из распространенных ошибок российских клубов низших лиг (в том числе и профессиональных) — уверенность в том, что можно найти одного спонсора, который решит все твои проблемы разом. Ошибка эта ведёт к двум неприятным последствиям. Во-первых, все силы бросаются на поиск больших денег, а это сложно — футбол давно не входит в приоритеты тех, у кого есть большие деньги. Во-вторых, если эти деньги найдены, клуб складывает лапки в полной уверенности, что теперь всё будет хорошо. А надо продолжать работу.

Для себя мы сразу определили, что спонсоров и инвесторов должно быть много — пусть на небольшие даже для локального уровня деньги, но много. В итоге только на наших майках пять рекламных позиций — по одной на груди и спине и три на рукавах (и это при том, что одну позицию из запланированных — на спине над номером — мы пока не реализовали).

Фокус работает так. Главное, чего мы добиваемся — отсутствия зависимости от одного источника финансирования: даже если один из инвесторов выйдет из игры, «Горький» сможет в ней остаться. Проблема клубов, нашедших одного спонсора с большими деньгами, заключается в том, что они вынуждены жить в ежедневном страхе, не надоест ли этому инвестору выбрасывать деньги без видимой для себя отдачи. Мы же не только лишены этого страха, но и вырабатываем в себе умение подстроиться под любого, кто хочет стать нашим спонсором. Нам кажется, что лучше вся майка «Горького» будет забита рекламой чего-то незначительного, но клуб будет живым и бодрым, чем титульным спонсором будет выступать мощная структура вроде города или области, а клуб будет хромать на обе ноги.

2. Ищите инвестора, который открыт для нового

Нашим титульным спонсором в этом сезоне будет группа компаний «Экологика», и это огромная удача. Руководитель «Экологики» Александр Попов оказался человеком, который не боится рисковать — это очевидно из того, чем он занимается. В 1992 году, когда в России задумывались в основном над тем, как не остаться голодными, он начал заниматься переработкой макулатуры. Предполагать, что это окажется сильно прибыльным делом, было по меньшей мере наивно, но Попов не побоялся пойти против рисков — и оказался в выигрыше, расширив производство до утилизации и переработки полимерных отходов.

Эту историю я рассказал для того, чтобы объяснить: только с такими, открытыми для всего нового людьми, вам по пути, если вы собираетесь строить футбольный клуб локального уровня. Понятно, что риск вкладываться впустую в российском футболе и спорте в целом слишком велик, но если человек ещё способен видеть перспективу, им нужно дорожить не меньше, чем романцевский «Спартак» дорожил мячом. Когда мы спросили Александра, каким словом он мог бы описать спонсорство «Горького», он честно сказал: «Сумасшествие». Ну, это состояние нам точно знакомо!

3. Предлагайте что-то в обмен

Здесь должна катиться долгая и нудная телега о том, как важно уделять внимание мелочам, и что ещё одна проблема нашего футбольного подвала заключается в том, что все привыкли ко всему относиться формально. Мы не привыкли, в нас ещё достаточно желания и идеализма для того, чтобы пытаться а) многое делать по-другому; б) делать то, на что другие машут рукой. Так мы уделили большое внимание визуальной составляющей клуба — вплоть до того, что дизайнер Алекс Белоус, живя в Туле, бродил по Курску в Google Maps и выбирал подходящие цвета и шрифт для логотипа.

Белоус оказался не только главным пока бенефициаром «Горького» (благодаря клубу о нём узнали, он стал получать заказы и ушёл с постоянной работы на фриланс), но и нашим главным козырем. Так как речь идёт о любительском клубе, то удовольствие человека, дающего деньги, и клуба, должно быть взаимным. Мы должны отдавать что-то взамен, и оказалось, что лучшее, чем мы способны отплатить, — визуализировать удовольствие для инвестора. Например, в нас вложился русский частный инвестор, который сейчас живёт в Ирландии. Как сделать так, чтобы он почувствовал, что это не выброшенные зря деньги? Алекс разработал для него леттеринг фамилии, которую мы нанесли на спину майки. Мелочь, кажется, но на таких мелочах и стоит любительский футбол, мы настаиваем на этом.

(Внимание! Дизайн взамен — лишь пример пути обмена чем-то хорошим на что-то зелёное. Если у вас в коллективе, создающем клуб, есть другие козыри — смело используйте их в общении с людьми, которые готовы в вас вложиться.)

4. Обращайте на себя внимание дерзостью

Конечно, проводить официальную презентацию клуба в баре, при свете софитов — это невероятно дерзко для локального уровня, но мы решили: почему нет? Решили и сделали. Только такая дерзость и заставляет тебя выделяться, а если дерзко выделяются все — это уже конкуренция, это уже настоящая жизнь. С одной стороны, мне лично досадно, что никто не стремиться выделяться, с другой — мы от этого пока выигрываем. В пустом поле любое дерево кажется зелёным.

Дерзить можно как угодно. Активностью в соцсетях, стикерами на своём районе или в своём городе, концептом клуба и даже его цветами — здесь всё зависит не от кошелька, а от границ воображения. И вот как это окупается: когда мы искали технического партнёра, на нас вышла PUMA. PUMA! На клуб уровня чемпионата области! Вышла сама, без нашего к ним обращения! Когда мы решили узнать, почему мы, нам так и сказали: «Вы крутые, не скучные, вы стараетесь шуметь». И будем стараться дальше, потому что, как оказывается, спонсорского предела, который можно достичь своей нескромностью, просто нет.

5. Переводите часть доходов в бартер

«Отсутствие какой-то части расходов — это наш доход», — говорил мне в интервью президент московского «Велеса» Евгений Шиленков. Чем больше мы углубляемся в работу с «Горьким», тем отчетливее понимаем две вещи. Первая: это абсолютно разумный и реалистичный подход в любых экономических условиях, локальный уровень в любой стране мира притягивает в основном бартерных спонсоров. Вторая: к сожалению, в России далеко не все думают так, как Шиленков, и менеджерское желание увидеть живые деньги губительно для клубов.

Перевести в бартер можно простейшие вещи — поставки воды, пиццу в раздевалку после игры или поездки на гостевые матчи. Здесь важно понимать, что это снимает с тебя большую часть головной боли, а это, учитывая то, что у всех есть основные работы, иногда важнее живых денег. Иди навстречу спонсорам, предлагай им то, чего у них нет — и получишь то, в чем нуждаешься сам. Вот смотрите: дизайнер Алекс разработал дизайн этикетки для воды — и мы эту воду пьем, а спонсор получил визуальное воплощение своей идеи. Все довольны.

6. Даже не рассчитывайте выйти в ноль (но не опускайте руки)

Всё это, конечно, супер, но будьте готовы к тому, что на оперативные и не заложенные даже в самый пессимистичный бюджет расходы — маркеры, барьеры, дополнительные манишки — тратиться придётся самим. Где-то после 20 потраченных личных тысяч я перестал считать эти расходы, чтобы не расстраиваться. Выйти в ноль не получится даже при отличной спонсорской поддержке по одной простой причине: если вы горите, то всегда захотите сделать что-то лучше, ещё, ещё и ещё ближе к профессиональному уровню. Грань соблюсти не получится — ты или скатишься к формальному отношению к команде (а тогда не стоит и начинать), или смиришься с тем, что будешь тратить свои деньги.

А ещё свои нервы и любое время. Пару недель мы наигрывали один состав, а на тренировке в четверг основной опорник сломал ключицу. Сейчас я допишу этот текст и буду половину ночи помогать готовить парням обед в дорогу — мы начинаем чемпионат с выездной игры, с «Магнитом» из Железногорска. Я вижу дочь в лучшем случае спящей, а это, ребята, для меня печальнее любых денежных затрат.

Но я сжимаю зубы, потому что мы уже взялись за это. И более того: советую взяться всем. Трудности временны, интерес к делу, которым горишь, бесконечен.