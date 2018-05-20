Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации

Кстати, о названиях. Об онанизме и рукоблудии вы же знаете? Это некрасивые слова! Не будем ими пользоваться. В 2015 году Шведская ассоциация сексуального образования (RFSU) объявила конкурс на лучшее слово, которое будет обозначать женскую мастурбацию. Выиграло слово «klittra», состоящее из «clitoris» («клитор») и «glittra» («блестеть»). Члены ассоциации посчитали, что этот термин подчеркнет важную роль клитора во время процесса. Однако словечко не прижилось: слишком напоминало название мебели из Икеи . Поэтому компания Fun Factory, которая производит игрушки для взрослых, предложила использовать словосочетание «соло-секс». По крайней мере, в интернет-форумах (на разных языках) этот термин фигурирует довольно часто. Он красивый. Итак, девять веских причин для соло-секса (помимо самоудовлетворения).

Все это делают

Исключения, конечно, возможны, но именно они и есть отклонение от нормы. А соло-секс — норма. Анонимные опросы, проводившиеся в США, показали, что в стране мастурбирует 92% женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Более того, исследования, проведенные в 2010 году в американском Институте Кинси, выявили, что около 30% женщин в возрасте от 60 до 69 лет время от времени занимаются самоудовлетворением, а более половины женщин старше 70 лет, которые не живут с постоянным партнером, также не лишают себя удовольствия. К сожалению, в России нет такой статистики… Но можно не сомневаться, что физиологически мы не сильно отличаемся от всего остального мира.

Это безопасно

В 2009 году правительство Великобритании заявило, что мастурбацию следует поощрять в молодежной среде — ведь это снижает риск подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Это приглушает симптомы ПМС Мастурбация нормализует кровяное давление, улучшает сон, снимает головную боль и боль в нижней части живота. А достигнутый оргазм дает чувство удовлетворения и глушит разгулявшийся на фоне ПМС аппетит.

Это снимает стресс

Необязательно превращать мастурбацию в погоню за оргазмом. Релаксация — волшебное слово! Можно даже сказать, медитация. Отдайтесь этому процессу в знакомом тихом, уединенном месте, где никто и ничто не сможет помешать вам. Создайте себе расслабляющую атмосферу с музыкой и свечами. Посвятите себе столько времени, сколько хотели бы провести с самым желанным партнером. В данном случае процесс важнее результата.

Это повышает работоспособность

Недавние исследования, проводившиеся в Германии, с помощью МРТ-снимков показали, что в момент мастурбации кровь приливает ко всем участкам головного мозга, а не только к некоторым, как это бывает, когда мы, например, учим иностранные слова или решаем логические задачи. Прилив крови способствует лучшему питанию мозга кислородом, а следовательно, повышает его производительность.

Это избавляет от комплексов

При соло-сексе ваши небритые ноги, немытая голова, мятая футболка и любимые треники не станут помехой для оргазма. А главное, в режиме «соло» вы можете обласкать все свое тело, а не только гениталии и известные эрогенные зоны.

Это заменяет тренировку

Любая мышца человеческого тела требует тренировки, в том числе и вагинальные мышцы. И их можно тренировать не только с помощью вагинальных шариков, но и просто мастурбируя. Занимаясь этим регулярно, можно расширить свои сексуальные ощущения, усилить оргазм и сделать его более продолжительным, глубоким, близким к экстазу и трансу. И незачем будет завидовать рассказам подруг о вагинальных и множественных оргазмах — ваш собственный будет, в прямом смысле слова, в ваших руках.

Это улучшает отношения

Не верьте в миф о том, что регулярные занятия мастурбацией отбивают желание заниматься сексом с партнером! Сексуальная жизнь женщин, которые регулярно мастурбируют, улучшается, а не ухудшаеся. Во-первых, они могут сказать своим партнерам, чего именно они хотят. Во-вторых, они изучают собственное тело. В-третьих, их мозг помнит опыт, связанный с приятными ощущениями, поэтому ищет путь для того, чтобы повторить его — и они быстрее достигают оргазма в партнерском сексе.

Это прекрасная прелюдия

Кто способен заняться любовью с собой, тот имеет высокую самооценку и способен поделиться своими эмоциями. Ваш партнер может получить интересный и захватывающий опыт, если вы пригласите его понаблюдать за процессом. Впрочем, он может помочь вам с использованием секс-игрушек. Высокое эротическое напряжение вам и ему гарантировано!

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