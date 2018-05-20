Нимфоманка или фригидная? Узнай, насколько сильно твое либидо

Женское либидо — загадочная вещь, а иногда и вовсе может напоминать американские горки: сегодня есть, а завтра — нет.

У мужчин сексуальное влечение можно сравнить с газовой плитой, огонь в которой зажигается мгновенно и на полную мощность, но быстро гаснет. А у женщин этот феномен сравним с электрической плитой, которая разогревается до предельных температур намного медленнее и дольше остывает.

Однако одни женщины страстные и горячие, а другие холодные, как лед, и предпочитают меньше времени проводить в постели с любимым. К какой категории относишься ты, определит наш тест.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK