Младшая дочь Екатерины Климовой отрабатывает командный голос на огромной собаке

Очаровательная актриса Екатерина Климова показала поклонникам видеоролик с участием своей подросшей дочери Беллы. Трогательные кадры из семейной хроники знаменитости позабавили многих ее подписчиков в социальных сетях.

Младшей дочери Екатерины Климовой Белле нет еще и трех лет, однако девочка уже проявляет удивительно настойчивый характер. Как настоящая женщина, малышка учиться раздавать распоряжения многочисленным домочадцам, не избежал такой участи и пугающе большой питомец звездного семейства.

В опубликованном Екатериной видеоролике можно увидеть, как Белла смело общается с догом Артуром, которого еще не успела перерасти. Надо отдать должное терпению и выдержке пса Климовой, который невзирая на командные крики ребенка, продолжает невозмутимо стоять на месте. Поклонники актрисы отметили, что видео получилось не только очень забавным, но и немного пугающим, ведь все-таки собака — это опасный зверь и едва ли можно наверняка знать, чего от нее ожидать.

«Нет слов! Сначала приказываете потом уговаривает. Собака мудрая! Девочка чудо!» «Какая смелая малышка. Не боится ж такую большую собаку» «Главнокомандующий в семье растёт!» «Боже, какая прелесть! Слон и моська» «Собака не поняла, что от неё хотят. Очень смешное видео» «Ой насмешила, маленькое чудо, командный голос вырабатывает. Какая же хорошенькая!» «Крошка! Но вообще опасно так возле собаки находиться» «Вы бы аккуратнее. Все-таки это пес и никогда нельзя быть уверенным в его реакции на ребенка», — писали интернет-пользователи.

«Артур умный и опасности никакой нет», — ответил на волнения подписчиков Гела Месхи , отец Беллы. Отметим, что Артура Екатерине подарил ее бывший муж Игорь Петренко . Пес за много лет жизни в звездной семье успел вырастить двух сыновей Климовой и застать еще малышкой старшую наследницу актрисы — Елизавету. Девушке сейчас уже 16 лет и она, в отличие от своей младшей сестры, выросла почти полной копией своей мамы. Беллу же поклонники Климовой сравнивают в большей степени с ее отцом актером Гелой Месхи.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 16 Май 2018 в 4:28 PDT