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Принц Гарри подарил жене кольцо принцессы Дианы
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Принц Гарри подарил жене кольцо принцессы Дианы 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Принц Гарри в день свадьбы с Меган Маркл подарил жене кольцо принцессы Дианы. Украшение инкрустировано аквамарином, передает РИА Новости.
Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II и принца Чарльза. Принцу Гарри был присвоен титул герцога Сассекского, что делает Меган Маркл ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. На торжестве присутствовали таже близкие и друзья покойной матери жениха принцессы Дианы.
После церемонии молодожены отправились на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.
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