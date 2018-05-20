Принц Гарри подарил жене кольцо принцессы Дианы 

Принц Гарри в день свадьбы с Меган Маркл подарил жене кольцо принцессы Дианы. Украшение инкрустировано аквамарином, передает РИА Новости.
Церемония бракосочетания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II и принца Чарльза. Принцу Гарри был присвоен титул герцога Сассекского, что делает Меган Маркл ее королевским высочеством герцогиней Сассекской. На торжестве присутствовали таже близкие и друзья покойной матери жениха принцессы Дианы.
После церемонии молодожены отправились на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.