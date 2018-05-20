Десять правил, которые помогут аллергикам пережить весну

Не только лекарства, но и некоторые несложные правила позволяют человеку с аллергией на пыльцу пережить опасный для него период. Посмотрим, что стоит учесть и поменять — хотя бы временно.

1. Полюбите дождь

Если вы человек активный и прятаться дома вам трудно, ориентируйтесь в своих передвижениях по улице на погоду. А именно — на дождь. На время цветения опасного растения ваш фаворит, независимо от личных предпочтений, — пасмурная влажная погода без ветра. Дождь заставляет пыльцевые частицы набухать, из-за чего они перестают быть летучими, и прибивает их к земле. Воздух очищается — человеку с поллинозом становится легче.

2. Повремените с дачей

Решив сбежать от пыльцы, тем не менее стоит отказаться от идеи ретироваться на дачу или в деревню — и даже от коротких выездов на выходные. Понятно, что у садоводов-огородников горячая пора. Но, во-первых, вряд ли картина цветения там кардинально отличается, во-вторых, опасных растений там в разы больше, чем в городе. И риска сильной аллергической реакции — тоже. Категорически нельзя в опасный период участвовать в покосах травы на участке, прополке сорняков и сборе чего-либо в поле или в лесу. Если нет возможности уехать к морю или в горы, лучше пересидите это время в городе.

3. Носите очки и маску

Обычные очки — солнцезащитные или коррекционные — могут стать дополнительным средством защиты глаз от пыльцы. Если носите линзы, временно откажитесь от них в пользу очков. Медицинская маска тоже не будет лишней во время передвижений по улице — она защитит слизистую носа от попаданий пыльцы. Особенно актуально это весной, когда традиционно дуют ветры и возникают пыльные бури, когда в воздух поднимается масса неполезных веществ, накопившихся в окружающей среде с зимы и принявших в свою «компанию» еще и пыльцу нового «у­рожая».

4. Стирайте сразу

Возьмите за правило сразу по возвращении домой вечером снимать всю одежду и отправлять ее в стирку. Да, неэкономично и хлопотно, но на вещах вы приносите в дом пыльцу, а значит, одежда становится провокатором приступа.

5. Мойте голову каждый вечер

Ежевечерним ритуалом должны стать и водные процедуры — душ и мытье головы. Волосы легко собирают летающую в воздухе пыль, в том числе и пыльцу. Укладываясь спать, в таком случае вы переносите ее на наволочку и портите себе сон. Наволочку, кстати, стоит менять почаще. И промывать нос каждый раз, когда приходите с улицы.

6. Перенесите п­рогулки

Для людей с поллинозом самое опасное время суток — утренние (примерно с 6 до 12) и вечерние (с 18 до 22) часы. Концентрация пыльцы в воздухе в это время максимальна. Днем ее тоже много. Самое безопасное время — около полуночи и раннее утро. Исходя из этого, выбирайте время для прогулок. И кстати, места тоже — лучше временно отказаться от походов в лес и посещения парков.

кстати

Приносить пыльцу в дом могут и животные, которых выводили на прогулку. Возможно, есть смысл если не купать их каждый раз, то хотя бы проходиться по шерсти щеткой и влажной тряпочкой.

7. Увлажняйте в­оздух

В помещении, где проводите много времени — например на работе, — держите рядом пульверизатор с чистой водой и время от времени увлажняйте воздух. Этот прием создаст в комнате тот же эффект, что дождь на улице: во влажной среде частички пыльцы набухают и оседают на поверхностях. Просите коллег на время отказаться от привычки раскрывать настежь окна.

Как правильно проветривать квартиру, пока за окном пылит?

Часто, но недолго. Такой режим проветривания — к примеру, в течение 5 минут каждые 1,5–2 часа — подходит больше всего для любого помещения, где находится чувствительный к пыльце человек.

Ночью. При любой погоде и пылении любых видов растений (концентрация пыльцы в конкретное время суток зависит и от этого: например, сорные травы пылят больше всего по утрам) ночное проветривание — самое безопасное. Но не открывайте окна на все время сна.

По очереди с кондиционером. К этому агрегату многие относятся с предубеждением, однако в период пыления он становится палочкой-выручалочкой — и воздух охлаждает, и некоторое количество пыли собирает (вместе с пыльцой).

Барьер для аллергенов. Затяните те части окон, что открываете, марлей или завесьте простынями и периодически увлажняйте их. Ткань будет задерживать пыль, стремящуюся с улицы, и вместе с ней пыльцевые частицы. Можно регулярно снимать и смачивать ее или опрыскивать из пульверизатора. Плюс влажная уборка в доме каждый день, пока не минует опасный период.

9. Будьте осторожны с фитотерапией

Не только в опасный период, но и вообще всегда людям с поллинозом нужно проявлять осторожность по отношению к лекарственным травам. Лучше отказаться от них вообще, если нет — применять только по согласованию с врачом. Это касается как лечения, так и употребления, например, в виде травяных чаев.

Как узнать, аллергик ли вы на самом деле?

Вокруг нас сотни веществ, которые могут вызывать аллергию. При подозрении на нее и чтобы выявить причину, нужны специальные анализы. Вот какие и как они проводятся.

Кожные пробы

Основной анализ, который проясняет картину с аллергией и аллергенами, — это кожные пробы, или прик-тест. Выполняется он сегодня, по сути, так же, как и много лет назад, а именно путем нанесения потенциальных аллергенов на внутреннюю часть предплечья. В месте нанесения делается прокол на глубину примерно в 1 мм. Спустя некоторое время врач оценивает результаты, а именно какие вещества и какую реакцию вызвали. В зависимости от размера проба признается отрицательной, сомнительной, позитивной или гиперергической. Одновременно тестироватся могут до 15 потенциальных аллергенов. Но есть ограничения — например по возрасту: прик-тест не делают детям до 5 лет и пожилым людям старше 60.

Анализы на иммуноглобулины Е Диагностика аллергии включает в себя и анализы крови, в частности, исследование на общий иммуноглобулин IgE — он главный маркер аллергической реакции. По его присутствию в повышенном количестве можно сделать вывод, что организм человека выдал на что-либо аллергический «ответ» и нужно искать, на что именно. Есть новейший метод ImmunoCAP, позволяющий определять в крови специфические IgE к конкретным аллергенам — всем, какие возможны, из пыльцы, пищевых аллергенов, компонентов пыли, спор плесени и пр. В таком случае кожные пробы можно не проводить. Это позволяет обследовать на аллергию детей младше 5 лет, которым кожные пробы делать нельзя в силу возраста.

Уровень эозинофилов

Врача, который разбирается с возможной аллергией у пациента, будут интересовать и исследования на эозинофилы. Это разновидность лейкоцитов, превышение нормы которых тоже говорит в пользу аллергической природы жалоб. Для этого делаются как анализы крови (лейкоцитарная формула), так и мазок из носа — в частности при рините и конъюнктивите, которые долго не проходят.

На основе обследования, если установлено точно, какие вещества опасны для человека, можно оформить специальный документ, который называется аллергопаспортом. В нем пере­числены все потенциальные аллергены. Подготовить его может врач-аллерголог. Иметь такой документ особенно важно, если у человека уже была анафилактическая реакция. К слову, есть специ­фический анализ, который позволяет определить риск развития у человека анафилактического шока. Это исследование крови на фермент триптазу.