Ещё
Десять правил, которые помогут аллергикам пережить весну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десять правил, которые помогут аллергикам пережить весну 

ИД «Собеседник» 5 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Не только лекарства, но и некоторые несложные правила позволяют человеку с аллергией на пыльцу пережить опасный для него период. Посмотрим, что стоит учесть и поменять — хотя бы временно.
1. Полюбите дождь
Если вы человек активный и прятаться дома вам трудно, ориентируйтесь в своих передвижениях по улице на погоду. А именно — на дождь. На время цветения опасного растения ваш фаворит, независимо от личных предпочтений, — пасмурная влажная погода без ветра. Дождь заставляет пыльцевые частицы набухать, из-за чего они перестают быть летучими, и прибивает их к земле. Воздух очищается — человеку с поллинозом становится легче.
2. Повремените с дачей
Решив сбежать от пыльцы, тем не менее стоит отказаться от идеи ретироваться на дачу или в деревню — и даже от коротких выездов на выходные. Понятно, что у садоводов-огородников горячая пора. Но, во-первых, вряд ли картина цветения там кардинально отличается, во-вторых, опасных растений там в разы больше, чем в городе. И риска сильной аллергической реакции — тоже. Категорически нельзя в опасный период участвовать в покосах травы на участке, прополке сорняков и сборе чего-либо в поле или в лесу. Если нет возможности уехать к морю или в горы, лучше пересидите это время в городе.
3. Носите очки и маску
Обычные очки — солнцезащитные или коррекционные — могут стать дополнительным средством защиты глаз от пыльцы. Если носите линзы, временно откажитесь от них в пользу очков. Медицинская маска тоже не будет лишней во время передвижений по улице — она защитит слизистую носа от попаданий пыльцы. Особенно актуально это весной, когда традиционно дуют ветры и возникают пыльные бури, когда в воздух поднимается масса неполезных веществ, накопившихся в окружающей среде с зимы и принявших в свою «компанию» еще и пыльцу нового «у­рожая».
4. Стирайте сразу
Возьмите за правило сразу по возвращении домой вечером снимать всю одежду и отправлять ее в стирку. Да, неэкономично и хлопотно, но на вещах вы приносите в дом пыльцу, а значит, одежда становится провокатором приступа.
5. Мойте голову каждый вечер
Ежевечерним ритуалом должны стать и водные процедуры — душ и мытье головы. Волосы легко собирают летающую в воздухе пыль, в том числе и пыльцу. Укладываясь спать, в таком случае вы переносите ее на наволочку и портите себе сон. Наволочку, кстати, стоит менять почаще. И промывать нос каждый раз, когда приходите с улицы.
6. Перенесите п­рогулки
Для людей с поллинозом самое опасное время суток — утренние (примерно с 6 до 12) и вечерние (с 18 до 22) часы. Концентрация пыльцы в воздухе в это время максимальна. Днем ее тоже много. Самое безопасное время — около полуночи и раннее утро. Исходя из этого, выбирайте время для прогулок. И кстати, места тоже — лучше временно отказаться от походов в лес и посещения парков.
кстати
Приносить пыльцу в дом могут и животные, которых выводили на прогулку. Возможно, есть смысл если не купать их каждый раз, то хотя бы проходиться по шерсти щеткой и влажной тряпочкой.
7. Увлажняйте в­оздух
В помещении, где проводите много времени — например на работе, — держите рядом пульверизатор с чистой водой и время от времени увлажняйте воздух. Этот прием создаст в комнате тот же эффект, что дождь на улице: во влажной среде частички пыльцы набухают и оседают на поверхностях. Просите коллег на время отказаться от привычки раскрывать настежь окна.
Как правильно проветривать квартиру, пока за окном пылит?
Часто, но недолго. Такой режим проветривания — к примеру, в течение 5 минут каждые 1,5–2 часа — подходит больше всего для любого помещения, где находится чувствительный к пыльце человек.
Ночью. При любой погоде и пылении любых видов растений (концентрация пыльцы в конкретное время суток зависит и от этого: например, сорные травы пылят больше всего по утрам) ночное проветривание — самое безопасное. Но не открывайте окна на все время сна.
По очереди с кондиционером. К этому агрегату многие относятся с предубеждением, однако в период пыления он становится палочкой-выручалочкой — и воздух охлаждает, и некоторое количество пыли собирает (вместе с пыльцой).
Барьер для аллергенов. Затяните те части окон, что открываете, марлей или завесьте простынями и периодически увлажняйте их. Ткань будет задерживать пыль, стремящуюся с улицы, и вместе с ней пыльцевые частицы. Можно регулярно снимать и смачивать ее или опрыскивать из пульверизатора. Плюс влажная уборка в доме каждый день, пока не минует опасный период.
9. Будьте осторожны с фитотерапией
Не только в опасный период, но и вообще всегда людям с поллинозом нужно проявлять осторожность по отношению к лекарственным травам. Лучше отказаться от них вообще, если нет — применять только по согласованию с врачом. Это касается как лечения, так и употребления, например, в виде травяных чаев.
Как узнать, аллергик ли вы на самом деле?
Вокруг нас сотни веществ, которые могут вызывать аллергию. При подозрении на нее и чтобы выявить причину, нужны специальные анализы. Вот какие и как они проводятся.
Кожные пробы
Основной анализ, который проясняет картину с аллергией и аллергенами, — это кожные пробы, или прик-тест. Выполняется он сегодня, по сути, так же, как и много лет назад, а именно путем нанесения потенциальных аллергенов на внутреннюю часть предплечья. В месте нанесения делается прокол на глубину примерно в 1 мм. Спустя некоторое время врач оценивает результаты, а именно какие вещества и какую реакцию вызвали. В зависимости от размера проба признается отрицательной, сомнительной, позитивной или гиперергической. Одновременно тестироватся могут до 15 потенциальных аллергенов. Но есть ограничения — например по возрасту: прик-тест не делают детям до 5 лет и пожилым людям старше 60.
Анализы на иммуноглобулины Е  Диагностика аллергии включает в себя и анализы крови, в частности, исследование на общий иммуноглобулин IgE — он главный маркер аллергической реакции. По его присутствию в повышенном количестве можно сделать вывод, что организм человека выдал на что-либо аллергический «ответ» и нужно искать, на что именно. Есть новейший метод ImmunoCAP, позволяющий определять в крови специфические IgE к конкретным аллергенам — всем, какие возможны, из пыльцы, пищевых аллергенов, компонентов пыли, спор плесени и пр. В таком случае кожные пробы можно не проводить. Это позволяет обследовать на аллергию детей младше 5 лет, которым кожные пробы делать нельзя в силу возраста.
Уровень эозинофилов
Врача, который разбирается с возможной аллергией у пациента, будут интересовать и исследования на эозинофилы. Это разновидность лейкоцитов, превышение нормы которых тоже говорит в пользу аллергической природы жалоб. Для этого делаются как анализы крови (лейкоцитарная формула), так и мазок из носа — в частности при рините и конъюнктивите, которые долго не проходят.
На основе обследования, если установлено точно, какие вещества опасны для человека, можно оформить специальный документ, который называется аллергопаспортом. В нем пере­числены все потенциальные аллергены. Подготовить его может врач-аллерголог. Иметь такой документ особенно важно, если у человека уже была анафилактическая реакция. К слову, есть специ­фический анализ, который позволяет определить риск развития у человека анафилактического шока. Это исследование крови на фермент триптазу.
ИД «Собеседник»: последние новости
Участница "Холостяка" уличила съемочную группу во лжи Дочь Любови Успенской эмигрирует в Израиль Лука Затравкин: У моего отца часто спрашивают "Неужели это ваш сын?"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны5
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Самые омерзительные привычки мужчин63
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве56
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Новости партнеров
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение