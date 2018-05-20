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Пронесло: 11 историй о том, как счастливый случай помог избежать трагедии
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Пронесло: 11 историй о том, как счастливый случай помог избежать трагедии 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Пользователи сети рассказали, как они были на волосок от трагедии, а иногда даже и смерти, но им помог счастливый случай. Пронесло. Именно этим словом можно описать все эти истории.
Источник: Bored Panda
«Во время Первой мировой войны немецкий солдат выстрелил моему прадеду прямо в грудь. К счастью, у него в нагрудном кармане лежали монеты, которые и спасли ему жизнь. Можно сказать, что иногда нужно немного денег, чтобы выжить».
Очки спасли глаз парня от осколка шлифовального диска.
Когда бог тебя ну очень сильно любит.
«Чуть не поджег кошку».
Акула укусила эту девушку, но она оказалась не такой уж и вкусной. Некоторые исследователи полагают, что при первом укусе акула может понять соотношение жира, костей и мышц у жертвы и решить, стоит ли ее есть.
Валун чуть не стер итальянскую ферму с лица земли.
«Мой друг чуть не потерял обручальное кольцо в водостоке. Но водосток оказался милостив к нему».
«20 минут так катался по городу».
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