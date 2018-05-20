«Даже не кажется пошлым»: Варнава показала фото с обнаженным возлюбленным

Екатерина Варнава продемонстрировала фанатам фотоснимок, на котором предстала с обнаженным возлюбленным, прикрывшим ее голое тело. Откровенный снимок пришелся по нраву пользователям сети, и они расхвалили звездную парочку.

Популярная юмористка не постеснялась показать сокровенное, поделившись с подписчиками своего Инстаграма чувственным снимком. Женщина уже неоднократно публиковала провокационные фото, вызывая в комментариях бурю эмоций, но в этот раз сразила фанатов наповал. Очередное творение фотографа пользователи рунета оценили по достоинству и отметили, что глядя на эту пару, сразу видят их страстную любовь. Несмотря на то что Константин повернулся к обитателям Инстаграма интимным местом, они ничуть не обиделись, а только расхвалили мужчину за его прекрасные формы. К слову, избранник Варнавы является успешным танцовщиком, а поэтому обладает отличной фигурой.

В большей степени восторгу поддалась женская часть подписчиков, но и мужчины не прошли мимо интересной фотографии, подметив изящный силуэт Екатерины. В общем, фолловеров совершенно не смутила идея снимка, они посчитали, что это действительно производит впечатление. Например, непрофессиональные снимки Виктории Романец с полуобнаженным мужем вызвали только раздражение. В связи с этим напрашивается вывод, что нужен подход настоящего творца-фотографа, который преподнесет пошлый кадр как произведение искусства. «Шедеврально! Вот это красота!» «Очень крутой снимок, чувствуются ваши взаимоотношения» «Мне даже не кажется пошлым, очень изысканно!» «Оба красавцы! Уж ничего не скажешь! Когда поженитесь уже»

Несмотря на бурный восторг, который спровоцировала Варнава опубликованным фото с любимым, сама она начала огорчать своих фанатов заметными изменениями. По словам подписчиков знаменитости, она слишком сильно похудела, что негативно сказалось на ее внешности.