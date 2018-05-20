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Маленький Башар пригласил всех в палестинский Иерусалим
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Маленький Башар пригласил всех в палестинский Иерусалим 

ИноСМИ 42 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Это видео должно было вырваться в топ: сирийский ребенок по очереди приходит к Трампу, Путину и приглашает всех на ифтар в Иерусалим — столицу Палестины. Он поет про «лодки смерти» и звук бомбежек: а в клипе мы видим пристыженные лица европейских лидеров и грустного Кима. Эта песня ребенка, который устал от постоянной войны и хочет такой простой вещи — мира во всем мире.
Мистер президент, Священный Рамадан, Приглашаю Вас со мной на ифтар, Если Вы найдете мой дом в горах мусора. И моя мама снова идет За куском хлеба и разбитым сердцем. Азан зовет, Колокола звенят К одним небесам И к одному Богу. Лодки смерти прибывают К землям мечты Без детей и становятся героями обложек журналов. Мистер президент, Я не сплю, Каждый раз когда закрываю глаза, слышу звуки бомбежки, И моя кровать начинает гореть. И приходит страх, И плачут колыбельные, И истекают кровью игрушки. Мистер Президент, И истекают кровью игрушки. Мистер Президент, Мы беглецы, Мы сосланы, И мы виновны. Мы обвиняемся в том, кому покланяемся, В том, кому покланяемся. Приговоренные к уничтожению, Наших голосов не слышно, Когда мы провозглашаем свою веру. Мистер президент, Наш ифтар будет в Иерусалиме, Столице Палестины, Как завещал Господь наш. Наш ифтар будет в Иерусалиме, Столице Палестины, Как завещал Господь наш. Наш ифтар будет в Иерусалиме, Столице Палестины, Как завещал Господь наш. Аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь. Пусть все, кто держит пост, Ваши дети и Ваши народы будут в руках того, кто никогда не спит.
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