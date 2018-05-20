Опыт и авторитет: доктора — о статусе «московский врач»

Стать обладателем статуса «московский врач» — особого «знака качества» — могут медики, работающие по 15 специальностям. На данный момент его получили уже 235 докторов.

Mos.ru выяснил, что изменилось в работе врачей после получения статуса, что было самым трудным во время экзамена и почему любому врачу важно быть разносторонне информированным специалистом.

Леонид Охинько: После получения статуса повысился авторитет среди коллег

Анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы имени В. П. Демихова

Мне повезло быть одним из первых докторов, получивших статус «московский врач». Когда конкурс был только объявлен, я подал необходимые документы и, естественно, занялся подготовкой: читал необходимую литературу, статьи и другие материалы.

Конкурс состоял из нескольких этапов, таких как проверка теоретических знаний, демонстрация практических навыков и расширенное перекрестное собеседование с жюри. Последний этап был самым сложным, потому что вопросы могли задать из совершенно разных областей, и отвечать надо сразу и желательно так, чтобы в ответе были отражены современные тенденции — надо было сориентироваться еще и в этом плане. После этого было подведение итогов и непосредственно утверждение: получил статус или нет. На всех этапах пришлось понервничать, поволноваться. Но зато потом была приятная и торжественная процедура — награждение. Не менее приятно было слышать поздравления от своих коллег. Иметь такой статус, конечно, приятно, но ответственно.

Помимо прибавки к зарплате (что тоже очень приятно), в самой работе это не дает каких-то привилегий, но зато в каком-то роде меняет отношение — у многих моих коллег сам факт получения статуса вызывает уважение.

Работа реаниматолога тяжелая, но очень интересная. Лечебно-диагностический процесс в отделении реанимации — труд коллективный, и роль заведующего отделением во многом является определяющей. Поэтому участие в таком конкурсе очень хорошее подспорье в практической работе.

Павел Гришко : Больше людей хотят записаться ко мне на прием

Врач общей практики городской поликлиники № 107 Я подавал заявление на участие в конкурсе вместе с коллегами: мы дружно отправили свои анкеты, записались на сдачу тестов. Подготовиться было достаточно сложно, но, безусловно, оно того стоило.

Во-первых, статус «московский врач» позволяет осознать, что ты опытный и разносторонний специалист, который при необходимости может выйти за рамки привычного терапевтического приема.

Кроме того, тебе оказывается большее доверие и со стороны пациентов, и со стороны руководства. Так что ни на секунду не жалею, что принял участие, потратил достаточно много времени и эмоциональных сил на подготовку и тестирование. Усилия всецело окупились.

Люди обращаются ко мне с очень разными вопросами. Часто встречаются и непривычные ситуации, нестандартные для терапевтической практики, но я действую в целом в рамках стандартной схемы: общение с пациентом, исследование медицинской документации, личный осмотр, обследование и так далее.

После того как я получил статус «московский врач», пациентов у меня стало больше — записаться ко мне теперь сложнее, чем раньше: люди идут. И еще коллеги чаще обращаются за помощью.

Тельман Межгих: Это была проверка себя и своих знаний

Хирург городской клинической больницы № 13 Отбор проходил с несколько этапов. Первый — компьютерное тестирование по всем отраслям медицины: от терапии и акушерства до менеджмента и организации здравоохранения. Нужно было верно ответить на 80 и более процентов вопросов, и эту отметку я преодолел — у меня было, кажется, 85 процентов правильных ответов.

Второй этап — демонстрация практических навыков в специализированном центре Боткинской больницы, где есть компьютерные муляжи организма человека, роботы. На них нужно было выполнить определенные операции, манипуляции. Дальше ситуационная задача. Нужно было ответить на несколько вопросов по конкретному клиническому случаю, описание которого содержалось в билетах.

И наконец, собеседование с главными медицинскими специалистами Москвы — главным хирургом, главным акушером-гинекологом, главным фармацевтом и другими. Любой из специалистов мог задать вопрос по содержавшейся в билете задаче, и начинался перекрестный опрос. Через некоторое время нам звонили и сообщали, сдали мы экзамен или нет.

Лично для меня это была своего рода проверка себя, своих знаний: насколько ты можешь соответствовать тем высоким требованиям, тому уровню, который на сегодняшний день предлагает современная медицина? Можешь ли быть не только хорошим доктором-хирургом (хотя это очень важно), но еще и понимать, знать все, что касается сферы медицины, быть современным информированным врачом? Быть разносторонним специалистом для хирурга достаточно сложно, потому что у нас очень интенсивная работа: мы с утра до вечера в операционной. Не всегда есть время и возможность читать узконаправленную литературу по своей специализации, но каждый специалист должен всегда быть в курсе того, что происходит в клинической практике.

Например, 29 и 30 мая в Москве пройдет конгресс московских хирургов «Хирургия столицы: инновации и практика». Для меня, как хирурга, это важное событие и возможность встретиться с коллегами, обсудить вопросы современной неотложной хирургии.

Было, конечно, очень приятно, что я смог пройти все испытания. Я бы не сказал, что это что-то кардинально меняет в ежедневной работе, но, конечно, имеет значение: определяет, насколько пациенты доверяют доктору, насколько часто к нему обращаются. У меня были пациенты, которые как раз благодаря этому статусу выбрали из нескольких специалистов в нашей больнице именно меня.

В целом же статус «московский врач» говорит о том, что ты образованный доктор, имеющий определенные знания и профессиональные навыки.

Как получить статус «московский врач»