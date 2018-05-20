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Распахали по-английски: что будет вместо привычных клумб в центре города
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Распахали по-английски: что будет вместо привычных клумб в центре города 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Клумбы у фонтана на улице Андропова перепахали вдоль и поперёк. Целыми днями здесь высаживют зелень и формируют цветочный рисунок. В этом году клумба будет совершенно новая — видимо, традиционных композиций, символизирующих города области, больше не будет. Изменились вкусы.
— Здесь будет партерный газон в английском стиле, — рассказали в мэрии города.
Такой газон имеет идеально гладкую поверхность и однородную бархатистую окраску, а изюминкой считается густой, плотный и низкой травостой. На таких газонах обычно не сидят, и по ним не ходят. Они создаются исключительно для того, чтобы ими любоваться.
Ещё одно необычное украшение повилось в парке Мира у нового фонтана. Здесь можно сфотографироваться с зелёным медведем.
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