Распахали по-английски: что будет вместо привычных клумб в центре города

Клумбы у фонтана на улице Андропова перепахали вдоль и поперёк. Целыми днями здесь высаживют зелень и формируют цветочный рисунок. В этом году клумба будет совершенно новая — видимо, традиционных композиций, символизирующих города области, больше не будет. Изменились вкусы.

— Здесь будет партерный газон в английском стиле, — рассказали в мэрии города.

Такой газон имеет идеально гладкую поверхность и однородную бархатистую окраску, а изюминкой считается густой, плотный и низкой травостой. На таких газонах обычно не сидят, и по ним не ходят. Они создаются исключительно для того, чтобы ими любоваться.

Ещё одно необычное украшение повилось в парке Мира у нового фонтана. Здесь можно сфотографироваться с зелёным медведем.