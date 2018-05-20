Певица Зара уснула на диване за кулисами Кремлевского дворца

Очаровательная российская певица Зара поделилась в своем Инстаграм-аккаунте довольно необычной фотографией, на которой позирует, лежа на золотом диване с закрытыми глазами и выглядит при этом, как настоящая спящая красавица.

Минувшим вечером в Государственном Кремлевском Дворце состоялся юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева . Поздравить известного мецената, бизнесмена и поэта с 60-летием пришло множество российских звезд шоу-бизнеса, а также известных политиков и деятелей искусств. Среди прочих гостей присутствовала и восхитительная певица Зара, появившаяся за кулисами перед репортерами в шикарном черном платье в пол. Вечерний образ артистки был идеально подобран ею для светского вечера, подчеркивая изящество ее хрупкого силуэта и при этом делая блистательной благодаря множеству крупных пайеток.

Зара не стала экспериментировать с привычным имиджем, завершив свой образ распущенными по плечам длинными локонами и макияжем с акцентом на глаза, который был изумительно виден на ее оригинальном закулисном снимке. Спящая на золотом диване Зара, у многих поклонников вызвала весьма спорные чувства. Однако преобладающим стало все же сочувствие интернет-пользователей к тяжелой жизни российских артистов.

«Батарейки кончились? Утомилась красавица наша» «Правда, как спящая красавица! И платье просто супер» «Настоящая русалка! Хоть немного отдохнёт наконец…» «Это был длинный день! Зарочка, спасибо тебе огромное за твой талант! Спи сладко» «Устала бедняжка. Наверное, голова болит» «Как гармонично отдыхает на этом диванчике наша хрупкая Зарочка» «Зарочка, Вы большая трудяга и умничка! Не забывайте отдыхать. Берегите себя!»

Стоит отметить, что Зара все чаще выступает на сцене Кремлевского Дворца среди других признанных звезд российской эстрады. В честь концерта, посвященного Дню Победы, певица вышла на сцену с приколотой на груди «Красной гвоздикой», ставшей новым символом помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР.