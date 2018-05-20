Ещё
Певица Зара уснула на диване за кулисами Кремлевского дворца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Зара уснула на диване за кулисами Кремлевского дворца 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная российская певица Зара поделилась в своем Инстаграм-аккаунте довольно необычной фотографией, на которой позирует, лежа на золотом диване с закрытыми глазами и выглядит при этом, как настоящая спящая красавица.
Минувшим вечером в Государственном Кремлевском Дворце состоялся юбилейный вечер поэта Михаила Гуцериева. Поздравить известного мецената, бизнесмена и поэта с 60-летием пришло множество российских звезд шоу-бизнеса, а также известных политиков и деятелей искусств. Среди прочих гостей присутствовала и восхитительная певица Зара, появившаяся за кулисами перед репортерами в шикарном черном платье в пол. Вечерний образ артистки был идеально подобран ею для светского вечера, подчеркивая изящество ее хрупкого силуэта и при этом делая блистательной благодаря множеству крупных пайеток.
Зара не стала экспериментировать с привычным имиджем, завершив свой образ распущенными по плечам длинными локонами и макияжем с акцентом на глаза, который был изумительно виден на ее оригинальном закулисном снимке. Спящая на золотом диване Зара, у многих поклонников вызвала весьма спорные чувства. Однако преобладающим стало все же сочувствие интернет-пользователей к тяжелой жизни российских артистов.
«Батарейки кончились? Утомилась красавица наша» «Правда, как спящая красавица! И платье просто супер» «Настоящая русалка! Хоть немного отдохнёт наконец…» «Это был длинный день! Зарочка, спасибо тебе огромное за твой талант! Спи сладко» «Устала бедняжка. Наверное, голова болит» «Как гармонично отдыхает на этом диванчике наша хрупкая Зарочка» «Зарочка, Вы большая трудяга и умничка! Не забывайте отдыхать. Берегите себя!»
Стоит отметить, что Зара все чаще выступает на сцене Кремлевского Дворца среди других признанных звезд российской эстрады. В честь концерта, посвященного Дню Победы, певица вышла на сцену с приколотой на груди «Красной гвоздикой», ставшей новым символом помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимали участие Россия и СССР.
Eva.ru: последние новости
«Стала даже стройнее»: Анастасия Лисова показала идеальную фигуру в бикини «Как это мило!»: принц Гарри не сдержал слез перед алтарем «Обычная мать»: снимки Ирины Шейк с дочерью насмешили поклонников
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны5
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было6
СМИ: Буланова крутит роман с молодым травести19
Что говорят о мужчине его ягодицы30
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение