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Удивительная история про экзотического питомца
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Удивительная история про экзотического питомца 

Карельские вести 1 час назад
Одному парню подарили варана. Но он воспринимал его как предмет интерьера: кормил, поил без какой-либо лирики. И вот в один из дней он его за палец цапнул.
Первая реакция — «…Ах ты ж!..», а потом смотрит, а он так на него преданно грустно смотрит, из аквариума вылез и давай таскаться за ним по всему дому ни на шаг не отходит, в глаза заглядывает: «Прости мол, хозяин, прости».
Он аж расчувствовался. С утра просыпается, а варан рядом с ним сидит… всю ночь не отходил, смотрит грустно. Приятель так проникся, какой чуткий и заботливый у него питомец. Однако палец у него не проходил и к тому же опух. Он варана в охапку и к доктору.
Там и выяснилось, что этот вид варанов ядовит, только яд у них очень слабый, поэтому они, сначала кусают, а потом тупо таскаются за жертвой и ждут пока та сдохнет.
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