Сотни новосибирцев пронесли по улицам буквы русского алфавита

Организаторы шествия, видимо, получили разрешение на перекрытие главных городских магистралей не только у муниципалитета, но и у небесной канцелярии — вчерашний снег и град сегодня сменился ярким солнцем, которое весело пускало блики по золотым иконам в руках священнослужителей.

Сотни человек стартовали от Вознесенского собора в память о святых, подаривших нам грамотность. По обеим сторонам Красного проспекта на тротуарах стоят те, кто не смог принять участие в крестном ходе, но и пропустить такое событие не мог.

«Ох, в этом году сама не могу идти — ноги не ходят, так хоть посмотреть», — жалуется бабушка в платочке стоящей рядом женщине. Та молча кивает и вполголоса подпевает идущим по улице верующим. Тут же в толпе, впрочем, есть и те, кто воспринимает крестный ход скорей как необычное красочное зрелище: на бортиках выхода из подземного перехода молодая мама устроила пикник для своих малышей. Пока ребята поедали гамбургеры, а папа осенял себя крестными знамениями, мама делала селфи на фоне хоругвей и икон, которые проносили мимо участники шествия.

У часовни Николая Угодника крестный ход приостановился — митрополит Тихон совершил небольшой молебен и обратился с речью ко всем собравшимся. Владыку поддержали и светские власти: глава региона Андрей Травников , вместе со всеми прошедший от Вознесенского собора до символа центра России, поздравил горожан с праздником:

«В эти дни мы чествуем память великих святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Их имена знакомы с детства каждому из нас: с первых дней, когда мы берем в руки букварь, мы узнаем об этих великих людях, сыгравших огромную роль в становлении российской культуры, истории. С каждым годом День славянской письменности и культуры празднуется все масштабнее — все больше людей чувствуют важность духовного просвещения. В этот день мы еще раз вспоминаем и радуемся, какое сокровище досталось нам в наследство — живой и могучий русский язык — и какого бережного отношения это сокровище требует от нас», — отметил Андрей Травников.