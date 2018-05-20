Чем кесарево сечение отличается от классических родов

Многие взрослые и опытные женщины учат будущих молодых матерей тому, что естественный процесс родов — единственно верный, а кесарево сечение приносит не только матери, но и малышу сплошной вред.

Важные показатели

На самом деле, и у классических родов, и у рождения путем кесарева сечения есть свои плюсы и минусы.

Кесарево врачи назначают в случае, если на то есть серьезные причины: пороки развития или опухолевые заболевания внутренних половых органов, деформация костей таза, сахарный диабет, порок сердца и другие тяжелые недуги, а также узкий таз, из-за которого женщина не сможет сама разродиться. Показанием к кесареву сечению является и очень крупный малыш (4 и более кг).

Бессмысленно отрицать положительные аспекты этой операции. В некоторых случаях только она может спасти жизнь и роженицы, и младенца. Нельзя забывать, какой высокой была материнская смертность в прошлые века, когда такой операции попросту не было. С другой стороны, кесарево сечение — не панацея от всех бед и, уж тем более, не способ просто избавиться от боли и тягот рождения. К нему следует прибегать только при наличии врачебной рекомендации.

Кесарево сечение: хорошо или плохо?

К достоинствам кесарева сечения можно отнести менее травматичный и более предсказуемый исход. Если у роженицы узкий таз, только при полостной операции она сможет произвести на свет младенца. При попытке рожать самостоятельно женщина может умереть от потери крови. Не лучшая судьба ожидает и ее младенца. Также кесарево избавляет от разрывов промежности, которые доставляют огромный дискомфорт после нормальных родов.

Сама операция длится быстрее (максимум 45 мин) и физически легче, чем классические роды (иногда 12 и более часов). Из-за отсутствия мощных схваток и потугов при этой операции у ребенка меньше шансов получить родовую травму. И все же кесарево сечение — полостная операция, имеющая свои негативные стороны.

К последним следует отнести высокий риск возникновения осложнений (например, спаек в брюшной полости), негативное влияние наркоза на саму мать и новорожденного. После этого способа родов женщину ожидает длительный и не самый комфортный восстановительный период. Шов может заживать (и постоянно болеть) 2-3 недели.

Классические роды: плюсы и минусы

Если женщина сильная и здоровая, для нее лучшим показанием являются естественные роды. Во время прохождения родовых путей малыш преодолевает свое первое в жизни препятствие. Если он крепкий и здоровый, это идет только на пользу. К тому же для развития половой системы девочкам важно получить небольшую порцию микрофлоры матери, что и происходит при обычных родах.

Если все прошло нормально, женщины гораздо быстрее восстанавливаются, чем после кесарева. Но есть и недостатки у родового процесса, запрограммированного природой. Если в процессе родов произошли разрывы, матери накладывают швы. Они очень долго заживают и причиняют колоссальный дискомфорт. Сам процесс рождения длительный и мучительный. У большинства молодых женщин он вызывает сильный страх.

Являются ли детки, рожденные естественным путем, более сильными и здоровыми, — тоже спорный вопрос. Хорошо, если роды прошли благополучно и ребенок не получил травмы. Тогда он будет здоров. В противном случае его здоровье окажется ничем не лучше, чем у крохи, появившегося на свет после кесарева. Гораздо большее значение для здоровья новорожденного имеет последующее его выкармливание. Если мать хочет дать малышу все самое лучшее, подарить ему крепкое здоровье и иммунитет, следует кормить грудным молоком и как можно позднее переходить на искусственное питание.