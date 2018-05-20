Как стать чуточку счастливее: 10 простых способов

Вспомните о ярких цветах

Чёрный — классический цвет, который никогда не выйдет из моды. Кажется, что почти каждый человек носит одежду только чёрно-серых тонов. Но ведь не зря Коко Шанель говорила, что есть два идеальных цвета — чёрный и белый. Так разбавьте ваш гардероб белыми штанами или кедами, ну а лучше вообще надеть что-нибудь жёлтое или оранжевое. Представьте разинутые рты коллег! Дерзайте и экспериментируйте! Фото: shutterstock.com Вставайте раньше будильника

Встаньте пораньше — и тогда вы не будете торопиться на работу: кофе станет ароматнее, завтрак вкуснее, причёска будет лежать как надо, а утренняя музыкальная программа покажется вам самой драйвовой и клёвой.

Делайте комплименты (себе)

Посмотрите в зеркало. Кого вы там видите? Неважно, какого цвета у вас волосы, какой размеры одежды носите и есть ли помада на губах, сделайте себе комплимент. Это же так приятно.

Начните день с любви

Это не то, что вы подумали, хотя занятие сексом — тоже прекрасное начало дня. Мы вот о чём. Скажите первому встречному что-нибудь хорошее: коллеге, консьержке, тому, кто едет с вами в метро, официанту в кофейне или даже коту. Отметьте, какая у них классная причёска (кот точно обрадуется) или как вкусно пахнут духи. Конечно, есть риск, что ваших намерений не поймут, но в любом случае вы получите удовольствие от сделанного. Фото: shutterstock.com Встретьтесь со старыми знакомыми

В вашей телефонной книге три сотни контактов, половина из которых — школьные или институтские друзья или вообще ребята, с которыми вы познакомились в отеле в Турции? Так почему бы не оживить воспоминания? Встретиться с тем, с кем есть что вспомнить — всегда весело и способно поднять настроение на неделю вперёд. Фото: shutterstock.com Делайте сюрпризы (себе)

Сюрпризы никому не помешают. Киньте пару маленьких конфет себе в сумку — к концу дня вы о них забудете, а когда найдёте, точно будете рады. Ведь именно этого вам сейчас не хватало. Или напишите что-нибудь хорошее на клочке бумаги и положите в карман — записка обнаружится в самый нужный момент.

Измените маршрут

Не ходите в привычные кафе во время обеденного перерыва, а сверните за угол, куда никогда не заглядывали. Закажите салат с авокадо, как вы давно и хотели, а не избитый набор бизнес-ланча. На десерт возьмите латте и тирамису. Если поездку в Италию вы позволить себе не можете, то хотя бы почувствуйте её на вкус. Фото: shutterstock.com Мечтайте

Помните, как в детстве было легко мечтать? Мы летали в космос и катались на слоне. Теперь мечта некоторых людей — это просто дожить до выходных и получить премию. Так давайте вернёмся в свои пять лет и «намечтаем» себе более грандиозные цели: пойти в поход на Алтае, съездить в Исландию, увидеть гейзеры на Камчатке, объездить всю Америку на машине, прыгнуть с парашютом, переплыть Босфор, ну или попробовать мороженое со вкусом лаванды — просто потому, что всегда хотели.

Чаще говорите спасибо (себе)

Слово спасибо мы говорим не реже, чем слово привет. А как часто вы благодарите самого себя? «Какой вкусный чай я купил сегодня в магазине! Спасибо!» «Как хорошо, что вовремя купил билеты. Спасибо!» «Это была хорошая идея — встретиться с друзьями и пригласить их на пикник. Спасибо!» Благодарите себя громко и искренне. Ведь всё, что у вас сейчас есть, — всё благодаря вам. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как стать счастливым: 15 советов от Александра Тихомирова Как стать счастливее: 3 простых способа 7 заблуждений, которые мешают вам стать счастливым 7 вопросов, которые сделают вас счастливым

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