Ещё
Девочка, которая сорвалась с недостроя, впала в кому последней стадии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочка, которая сорвалась с недостроя, впала в кому последней стадии 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
11-летняя девочка, которая упала с третьего этажа недостроенного здания, впала в кому. Об этом рассказала её мама.
— Состояние только ухудшается… Вчера она впала в кому последней стадии. Врач не даёт никаких прогнозов. Завтра будет консилиум со специалистами из Москвы, они будут решать, что делать. Потому что, как нам сказали, держать на аппарате искусственного дыхания в таком случае бесполезно… — с трудом говорит мама девочки Ксения.
Трагедия произошла 17 мая в Угличе. Девочка с друзьями играли в недостроенном здании. Как вдруг 11-летняя школьница оступилась и упала с третьего этажа на второй. Друзья, которые были вместе с ней, вытаскивали её за ноги и за руки, а потом начали звать на помощь. Сначала девочку доставили в местную больницу, а затем перевезли в Ярославль.
76.ru: последние новости
Распахали по-английски: что будет вместо привычных клумб в центре города В центре Ярославля ЛГБТ-активисты устроили акцию против гомофобии: реакция прохожих Таинственно исчезнувшего полгода назад ярославца нашли мёртвым
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны5
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве56
Об этих фото звезды мечтают забыть1
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение