Девушка была очень рада поездке в родные края, но…

Семейная пара приехала из другой страны к родителям жены в когда-то живописную деревню. Жена собрала близкую родню на пикник с шашлыком. Решили пойти в место недалеко от родительского дома, — красивая долина с озером, небольшим леском.

Все детство и юность жена любила гулять там среди ароматных трав и полевых цветов, купаться в озере. Пришли на место. Полевые травы превратились в жесткий высокий бурьян, многие места выжжены или забросаны пластиковым мусором.

Она была так разочарована! Едва нашли более-менее чистую полянку у озера, убрали мусор и окурки, чтоб можно было сесть, развели огонь в мангале. Шашлык получился вкусный, но вид когда-то любимой долины угнетал — все такое грязное, жалкое… Озеро — и то помутнело и высохло. Зайти в него поплавать не рискнули.

С самого начала пара дала наставление родным не бросать мусор в траву и кусты, а собирать в специальный пакет. Сами проверили, чтоб после них ничего не осталось. Уж очень жаль было полянки. Жена громко возмущалась, как можно так испортить место, где сами же и отдыхают.

На выходе из долины в ста метрах были мусорные баки — неужели так трудно туда донести? Когда они уже собирались уходить, обнаружилось, что пакета с мусором ни у кого в руках нет. Жена стала спрашивать, у кого он. И мама от нее отмахнулась — мол, мы уже выбросили…

Девушка опешила:

— Как выбросили, куда?

— Туда, в камыши. А что, мы самые крайние? Все там бросают!

Жена очень сильно сдерживалась, чтоб не сорваться на родных. Достать мусор оттуда было уже невозможно — он застрял в камыше над обрывом.

Она осознала великую истину: они заслуживают того, как они живут. Они заслуживают потресканного асфальта, фонарей без ламп, грязных улиц, вонючих рек, преступного правительства, нищенских зарплат и пенсий.

Им самим плевать на себя, так почему бы правительству не плевать на них? Они сами себя не уважают — кто будет их уважать в ответ? Это не правительство мусорит на улицах и громит детские площадки. Это не президент ворует лампочки и провода.

Никто больше не верит их жалобам. Земляки, вы сами себе создали ад, и вам в нем жить.