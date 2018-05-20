Эвелина и Яролика: как костромичи называют дочек?

С 7 по 13 мая мальчиков и девочек в Костроме родилось поровну — по 37. Наиболее популярными мужскими именами минувшей недели стали Александр, Михаил, Артём и Глеб. В список редких попали Ярослав, Фёдор, Павел и Платон. Новорожденных костромичек модно называть Викториями, Елизаветами, Аннами, Анастасиями. Нечасто нынче называют дочек Янами, Таисиями и Эвелинами. Самое необычное из женских имен на этой неделе — Яролика, пишет «Народная газета».

Заключено 14 браков, зарегистрировано 20 разводов. Не стало 84 костромичей.