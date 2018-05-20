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Эвелина и Яролика: как костромичи называют дочек?
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Эвелина и Яролика: как костромичи называют дочек? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
С 7 по 13 мая мальчиков и девочек в Костроме родилось поровну — по 37. Наиболее популярными мужскими именами минувшей недели стали Александр, Михаил, Артём и Глеб. В список редких попали Ярослав, Фёдор, Павел и Платон. Новорожденных костромичек модно называть Викториями, Елизаветами, Аннами, Анастасиями. Нечасто нынче называют дочек Янами, Таисиями и Эвелинами. Самое необычное из женских имен на этой неделе — Яролика, пишет «Народная газета».
Заключено 14 браков, зарегистрировано 20 разводов. Не стало 84 костромичей.
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