В Москве можно пройти бесплатное обследование на наличие меланомы

Чтобы попасть к врачу, в регистратуре необходимо предъявить полис и паспорт. Завести карту — минутное дело. Далее — к врачу на прием. Никаких очередей. Специалисты 16 клиник в Москве готовы осмотреть и обследовать всех желающих, передает «ТВ Центр».

Суперсовременная установка позволяет сфотографировать родинки на теле всего за три минуты. Ведь 70% всех меланом развивается на чистой коже. Потому врач фиксируют каждую родинку и увеличивает подозрительную. Иногда работа занимает по 8 часов. Встроенный в систему дерматоскоп заглядывает на глубину до 1,5 миллиметра. Это важно. Потому что те родинки, размер которых меньше одного миллиметра, успешно излечиваются в 90% случаев. Обычный фотоаппарат, подключенный к серверу, позволяет сохранить изображение.

"Меланома — самая злокачественная опухоль человека. Несмотря на то, что она выглядит как маленькое, черное пятнышко на коже, быстро возникает метастазирование по человеческому организму", — рассказал главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.

За 11 лет, что по всем российским городам проходит день диагностики меланомы, было осмотрено более 120 тысяч пациентов. Две тысячи человек отправлены на лечение. Вовремя сделанное обследование спасало им жизнь.

"Если у вас или ваших близких есть новообразования, родинки, пигментные пятна, которые изменили свой цвет, которые начинают изъязвляться, быстро расти, то, безусловно, повод для того, чтобы обратиться к врачу", — отметила главный врач Центра дерматологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольга Жукова.

Раз в год к дерматологу надо приходить всем светлокожим и русоволосым. Быть начеку необходимо обладателям рыжих волос, злоупотребляющим посещением соляриев, и тем, у кого у роду есть случаи заболевших меланомой.

Врачи призывают приходить на прием по месту жительству. Само обследование и использование солнцезащитного крема, к слову, никто не отменял.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр», Москва.