Невероятный случай спасения жизни в ресторане

У моего друга есть мама, стаж врачебного опыта за 40, сейчас уже на пенсии, но врачебная хватка чувствуется. Очень похоже по духу той тетке из фильма — «резать к чертовой матери!»

Вечером сидят в ресторане, мирно беседуют, маман благодушно, с видом светской львицы, потягивает винцо.

Вдруг за соседним столиком девушка сперва побелела, потом покраснела и с хрипом свалилась со стула.

Народ начал бегать вокруг, шум, гам, зовут доктора.

Маман, не вставая из-за стола, говорит сыну:

— Похоже на анафилактический шок — вон, девка объелась кальмаров.

Сын:

— И что дальше?

— Да сейчас скорая приедет, вколет ей адреналинчику с антигистамином и все будет окей, если успеет, конечно. Хотя, спроси у ее кавалера, у аллергиков должен быть шприц с адреналиновой микстурой на такой вот случай.

Друг переводит кавалеру, на что тот, смекнув, что маман имеет какое-то отношение к медицине, затараторил, что вот сейчас никаких медикаментов нет, но помогите плиз! И потащил старушку к своей девушке.

Скорая пока не появилась, а девушка уже начала хрипеть и пошли судороги.

Маман забеспокоилась и закрутила головой в поисках скорой, которой все еще не было. Потом с воплем:

— Слава советской медицине!— хватает со стола вилку и с размаху втыкает ее в ляжку девицы.

Народ в шоке, девица взвыла, резко ожила и полезла с кулаками на маман. На что та ловко увернулась и буркнув:

— Жить будет… — направилась на свое место.

Тут уже и скорая через пару минут приехала. Санитар, сделав необходимые уколы и обработав рану, начал выяснять откуда дырки-то? Девица с кавалером, злобно зыркая, показали пальцами на маман. Санитары потребовали объяснений.

— Видите ли, молодые люди, пока мы вас дожидались, пациент мог уже откинуть копыта. Поэтому, т.к. адреналина у нас не было, пришлось импровизировать. От боли у нее выделился адреналин из надпочечников, да и общий тонизирующий эффект был налицо.