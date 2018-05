Крик души посетителя супермаркета о неграмотности многих людей

Image of store staff working on the shopping room

Супермаркет почти пуст, но на взвешивание стоит очередь. Подхожу, и сразу становится ясно, в чём дело — магазин изменил интерфейс весов. Теперь покупателю предлагается в строке поиска ввести название продукта, вместо выбора оного из длинного списка, как было раньше. Пока девушка безуспешно бьется над своим «боклажаном», смятение в очереди нарастает, а я направляюсь к другим весам, у которых стоит всего один молодой человек: может быть, у него овощ попроще. Но нет, его «кортошки» тоже не оказывается в списке результатов.

Решил помочь ему советом, говорю:

— Может быть, картофель? Попробуйте.

Сработало, что-то пробубнив мне в ответ (благодарность или возмущение, я не понял), он направляется к кассе.

Собрав статистику по запросам, супермаркет имел бы возможность обогатить словарь и заставить приложение распознавать и исправлять мелкие распространенные ошибки. Но я бы предпочёл другой путь — пусть приложение электронным голосом оскорбляет покупателя: «Бонан? Серьезно? Ты что, совсем идиот?»