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Крик души посетителя супермаркета о неграмотности многих людей
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Крик души посетителя супермаркета о неграмотности многих людей 

Карельские вести 1 час назад
Image of store staff working on the shopping room
Супермаркет почти пуст, но на взвешивание стоит очередь. Подхожу, и сразу становится ясно, в чём дело — магазин изменил интерфейс весов. Теперь покупателю предлагается в строке поиска ввести название продукта, вместо выбора оного из длинного списка, как было раньше. Пока девушка безуспешно бьется над своим «боклажаном», смятение в очереди нарастает, а я направляюсь к другим весам, у которых стоит всего один молодой человек: может быть, у него овощ попроще. Но нет, его «кортошки» тоже не оказывается в списке результатов.
Решил помочь ему советом, говорю:
— Может быть, картофель? Попробуйте.
Сработало, что-то пробубнив мне в ответ (благодарность или возмущение, я не понял), он направляется к кассе.
Собрав статистику по запросам, супермаркет имел бы возможность обогатить словарь и заставить приложение распознавать и исправлять мелкие распространенные ошибки. Но я бы предпочёл другой путь — пусть приложение электронным голосом оскорбляет покупателя: «Бонан? Серьезно? Ты что, совсем идиот?»
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