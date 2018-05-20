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Как сайклинг помог мне похудеть на 35 килограммов
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Как сайклинг помог мне похудеть на 35 килограммов 

The Challenger 55 минут назад
Фото: The Challenger
Глядя на фотографии Алиши, вы никогда не подумаете, что у этой стройной и счастливой девушки были серьёзные проблемы со здоровьем. Однако это так — несколько лет назад она весила 105 килограммов. И да, именно эти цифры стали точкой отсчёта в её новой жизни. Алиша решила начать с гастропластики — операции на желудке, которая ускоряет процесс потери веса. «Несмотря на то что я пошла на операцию, у меня не было иллюзий. Я знала — впереди меня ждёт долгий путь. При помощи операции я похудела на 21 килограмм. Всё, что было дальше — результат упорного и последовательного труда».
Алише пришлось в корне изменить свой образ жизни и приложить немало усилий, чтобы сформировать новые здоровые привычки. «Мне предстояло пройти путь от пятнадцатиминутных прогулок до полуторачасовых тренировок в зале». Бывало и такое, что за один день девушка могла дважды посетить занятия сайклингом. К счастью, её старания окупились — она похудела на 36 килограммов.
Алиша признаёт: ей приходилось заставлять себя заниматься спортом. Упорство оказалось главной движущей силой, которая помогла девушке добиться цели. «Никакого быстрого результата — я честно тренировалась шесть дней в неделю, без „отпуска“ и перерыва на праздники». — Каждое утро, сразу после пробуждения, я напоминала себе о ситуациях, когда я давала слабину и бросала начатое на полпути. Я точно знала: больше этого не повторится. Больше я не сдамся.
Сейчас Алиша готовится к нескольким забегам. Так, за одни выходные она планирует пробежать полумарафон и дистанцию в десять километров. Каждую неделю — в качестве подготовки — она пробегает от 25 до 30 километров. Однако больше всего Алиша любит пилатес. «Раньше этот вид физической активности был мне недоступен — я могла делать только самые простые элементы. Но теперь я настоящий профи».
Помимо нововведений в тренировочном плане, Алиша пересмотрела свой рацион и начала есть более простую и полезную пищу. — Оставайтесь позитивным и при этом не позволяйте никому отвлекать вас от главного. Не давайте посторонним голосам и мнениям сбить вас с толку. Каждый «правильный» приём пищи, каждый полезный перекус приближает вас к цели. Всё остальное неважно.
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Запись «Как сайклинг помог мне похудеть на 35 килограммов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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